El Gobierno declarará la emergencia ferroviaria tras el choque de trenes

Live Blog Post

Adorni defendió el RIGI: "No es un saqueo al país ni va a fundir pymes"

En la previa del tratamiento de la ley ómnibus XS en el Senado, el vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) de las duras críticas de la oposición dialoguista y aclaró que “no es el saqueo al país, no ayuda a que los empresarios se lleven su dinero al exterior ni funde pymes”.

“El RIGI va a significar más empleo y más empresas pagando impuestos en Argentina”, celebró el portavoz del presidente Javier Milei en su habitual conferencia de prensa este lunes y explicó que las “inversiones a largo plazo no se dan si las reglas de juego la política las está cambiando o intentando cambiar”.

Adorni concluyó: “Si el camino es morir con lo nuestro y dejar las cosas como están, no es nuestra filosofía y no es lo que queremos, entendemos que no es tampoco lo que quiere la gente”.