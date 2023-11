https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLetra_P%2Fstatus%2F1729222681768116333&partner=&hide_thread=false Intendentes de JxC condicionan el pedido de Kicillof para tomar deuda



Los municipios opositores piden el desembolso de fondos para terminar obras a cambio del OK para el endeudamiento



El aguinaldo y el miedo al ajuste



— LETRA P (@Letra_P) November 27, 2023

Si bien la presidencia de la Cámara se elige por mayoría simple, con la que no contará UP en el próximo periodo, la oposición desistió por el momento de pelear por ese lugar, sobre todo después de que un sector minoritario planteara en reuniones privadas "ir por todo" y arrebatarle ese lugar al oficialismo. "No es una discusión en la que querramos meternos. Corresponde que el oficialismo designe esa autoridad", le dijo a este medio un hombre que está al tanto del diálogo en la conducción bonaerense de JxC, una mesa en la que hoy se sientan Cristian Ritondo, Néstor Grindetti, Diego Santilli y los intendentes.