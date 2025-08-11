Doctrina Ramiro Marra for export: Donald Trump militariza Washington para expulsar a los sin techo

Ramiro Marra perdió con ganas en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires ( cosechó 2,62% de los votos ), pero hizo escuela y exportó doctrina: Donald Trump anunció que militarizará las calles de Washington para expulsar a "los sin techo", a quienes puso en la misma bolsa que a "los delincuentes".

El presidente de Estados Unidos desplegará en el Distrito de Columbia 800 agentes de la Guardia Nacional, la Policía militar que depende del gobierno federal, para, dijo, "rescatar a la capital de nuestra nación del crimen, el derramamiento de sangre, el alboroto y la miseria".

En un mensaje que publicó este domingo en redes sociales, el jefe de la Casa Blanca prometió expulsar a las personas que se encuentran en situación de calle, denominadas "homeless" en Estados Unidos ("sin hogar" o "sin techo). “Tendrán que marcharse, INMEDIATAMENTE”, advirtió y precisó: “Vamos a darles lugares donde estar, pero LEJOS de la Capital".

"Basta de trapitos, basta de fisuras... Cárcel para todos los delincuentes", exclamó Marra en el debate de aspirantes a la Legislatura porteña que transmitió el Canal de la Ciudad el 29 de abril, en la previa de las elecciones locales que tendrían lugar el 18 del mes siguiente.

Desterrado por Karina Milei del círculo de confianza de Javier Miler por votar a favor de un aumento de impuestos en la Legislatura porteña, el legislador que ganó fama con su receta de ahorrar en latas de atún se desprendió de La Libertad Avanza y se presentó con el sello de la UCeDé , el partido conservador fundado por Álvaro Alsogaray que fue socio de Carlos Menem en los años 90. Marra debió revolver el fondo del arcón de los recuerdos de la política nacional para rescatarlo.

La obsesión de Ramiro Marra

Bajo ese paraguas, el trader hizo derecha dura: la erradicación de "los fisuras" fueron el eje central de su campaña; casi una obsesión. "Vamos a poner una contravención para que no puedan estar dormitando en la calle", anunció, prometió ir "contra de los trapitos" y sentenció: "No podemos permitir que haya gente revolviendo la basura". Todo revuelto en la misma bolsa.

La iniciativa de Marra pareció mucho, pero no le pareció tanto al intendente porteño, Jorge Macri, que anunció que la Policía de la Ciudad obligará a las personas que sean encontradas "removiendo basura de los contenedores" a limpiar lo que ensucien; ni a su vocera, Laura Alonso, quien les avisó a quienes "gustan hurgar en la basura" que, si no dejan todo impecable después de esa actividad recreativa, recibirán multas de hasta 900.000 pesos. "Se terminó la impunidad para los 'recicladores'", proclamó la portavoz, que se presenta en Twitter como "optimista del esfuerzo".

Marra perdió las elecciones con gran éxito, pero hace escuela: es profeta en su tierra y, ahora, también en Estados Unidos, faro global de las nuevas derechas extremas.