LLA y el PRO cruzaron a Axel Kicillof por pedir la emergencia en obra pública: "Piensa que la gente es boluda"

Axel Kicillof

La oposición en Buenos Aires cruzó fuerte a Axel Kicillof tras el pedido que hizo el gobernador a la Legislatura bonaerense para declarar la emergencia en obra pública nacional: “Piensa que la gente es boluda”, sostuvieron en el PRO, mientras que La Libertad Avanza considera que es una estrategia de campaña “para la tribuna”.

En el bloque libertario de la Cámara de Diputados consideran que el gobernador quieren enviar el proyecto 15 días antes de la elección para polarizar directamente con Javier Milei: “¿Hace cuánto que está paralizada la obra pública, se acordó ahora?", se preguntan. Además, lo apuntan por marcar la situación de Bahía Blanca, castigada dos veces en un año por temporales, situación a la que Kicillof se refirió este lunes en la conferencia de prensa que brindó junto a los ministros Gabriel Katopodis y Pablo López.

Kicillof 1 Axel Kicillof. Qué dice el PRO El diputado provincial del PRO Fernando Rovello publicó en sus redes sociales: “Este tipo (Kicillof) debe pensar que la gente es boluda. No puede intervenir IOMA y después de seis años dice que va a hacer autopistas”. El legislador es uno de los que viene insistiendo con los problemas de la obra social de la provincias durante los últimos meses.

Un cambio más abajo, pero en la misma tribu, creen que el gobernador busca la confrontación con Milei, y que esa es la línea que el peronismo va a trabajar durante toda la campaña. A su vez, admiten que el mismo camino tomará LLA: “También va a haber un discurso agresivo”. No obstante, comprenden que Kicillof tome esa postura, y no desconocen el problema que tiene Buenos Aires con la obra pública. “Es más un eje discursivo de campaña que un reclamo real para agilizar la obra", explican.

Rovello.png Fernando Rovello, diputado del PRO. El proyecto de Axel Kicillof Kicillof anunció este lunes que enviará a la Legislatura bonaerense un proyecto solicitando la emergencia en la obra pública que lo autorice para intervenir las rutas nacionales en suelo bonaerense que fueron abandonadas por la administración central. Según explicaron, el mandatario busca continuar, rescindir contratos o recuperar obras paralizadas por Milei.

Si bien aún no fue ingresado al parlamento, el gobierno bonaerense busca un marco legal para culminar trabajos ya iniciados que fueron paralizados. “Lo de Milei no es eficiencia económica, es una salvajada”, sostuvo Kicillof, que estuvo acompañado en Casa de Gobierno por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y su par de Economía, Pablo López.

