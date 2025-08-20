ELECCIONES | 26 DE OCTUBRE

Corrientes: Tincho Ascúa gana terreno y se perfila como la principal amenaza del oficialismo para el 31A

El intendente de Paso de los Libres aparece en los sondeos como el candidato opositor con mayores chances de disputarle la gobernación a los hermanos Valdés.

Por Letra P | Periodismo Político
Con un discurso centrado en la necesidad de un cambio y en la denuncia de la corrupción provincial, Ascúa consolidó su figura tras más de un año de recorridas por el interior y una estrategia de campaña que combina la territorialidad clásica con un despliegue en redes sociales. “Es la corrupción la que les quita oportunidades a nuestros jóvenes, la que provoca falta de insumos en los hospitales y la que beneficia a los mismos de siempre”, sostiene.

El dirigente redobló la apuesta en las últimas semanas al desafiar públicamente a Juan Pablo Valdés, el hermano del gobernador que es candidato oficialista, a un debate abierto. “Si preferís hablar de propuestas, hablemos de propuestas. Te propongo un debate. Elegí día, lugar y hora”, lanzó Ascúa, con la condición de que ambos se sometan previamente a un examen toxicológico.

Ascúa estará acompañado en la fórmula por César Lescano, presidente del Frente Renovador y actual diputado provincial

El contraste entre ambos candidatos forma parte de la narrativa que impulsa el frente opositor. Mientras que Juan Pablo Valdés llegó a la intendencia de Ituzaingó bajo la tutela de su hermano gobernador, Ascúa se presenta como un dirigente de origen humilde, abogado recibido en la capital provincial y profesor de Derecho Penal antes de su desembarco en la política local, donde en 2017 logró romper con una “dinastía” en Paso de los Libres.

En materia programática, la semana pasada el postulante de Limpiar Corrientes presentó su Plan de Producción ante empresarios, intendentes y representantes sociales. Allí prometió “sentar al Estado y al sector privado en la misma mesa” y garantizar capacitación para modernizar la administración pública “sin despidos ni persecuciones”.

La propuesta también abarca ejes en salud, educación, cultura, salarios, ambiente, justicia, equidad territorial y transparencia estatal.

Ascúa estará acompañado en la fórmula por César Lescano, presidente del Frente Renovador local y diputado provincial, en un armado que busca representar la principal alternativa a más de dos décadas de hegemonía radical en la provincia.

