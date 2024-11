Diputados: la oposición pidió sesionar este martes para modificar la ley de los DNU

Este último tema fue un pedido de UP, a partir de un planteo de Cristina Fernández de Kirchner , quien reclamó la derogación. Si bien la mayoría de las bancadas rechazaron este decreto, aún no está claro si todas están dispuestas a votar la derogación.

El mejor conteo que hicieron Carreño y Juliano les dio 131 votos, sin sumar a los dudosos del bloque EF y con alguna ausencia. Aún no se pronunciaron el PRO, habitual aliado del Gobierno, y Provincias Unidas, que representa a los partidos provnciales de Salta, Misiones y Río Negro, quienes suelen evitar chocar con el Gobierno.

Para no llegar tan ajustados, este miércoles hubo gestiones con los radicales moderados para que aportaran algunos votos. Esperan la ayuda de Mario Barletta, quien armó un monobloque; pero también de Atilio Benedetti, Julio Cobos y Fabio Quetglas. También recibieron llamados los dos larretistas del PRO: Álvaro González y Héctor Baldassi.

La UCR presentó un dictamen propio a través de su vice, Karina Banfi, que no establece plazos para la vigencia de los DNU, pero sí senala que quedan derogados si una cámara lo rechaza. Una iniciativa similar presentó Juan López, de la Coalición Cívica, quien no tuvo consenso en su bloque: Maximiliano Ferraro se suma a alianza anti Milei y apoya el dictamen de mayoría.

Banfi tampoco tiene consenso en el radicalismo oficial, porque su dictamen lo rechazan los violetas. Además del quinteto que fue a la Rosada, se sumó a la defensa de los decretos presidenciales Francisco Monti, quien no quiso firmar el texto de su correligionaria.

La Libertad Avanza busca bloquear la sesión

La Libertad Avanza hará el último intento para bloquear la sesión, pero no será fácil. La suma de votos de UP, EF y la UCR blue arroja 127 votos, dos menos que la mayoría del recinto.

Se sumarían Acevedo, los cinco de izquierda, por lo que la alianza anti Milei tendría margen para cuatro ausencias, si es que no sumaran respaldo de otros radicales y el larretismo. Carreño y Juliano creen que llegarán al número mágico de 129, pero no quieren correr riesgos. No se descarta, una vez más, que haya otra ausencia de UP, como fue la de la catamarqueña Fernanda Ávila cuando se trató el veto a la ley de presupuesto universitario.

El PRO tomará una posición en los próximos días, luego de un pedido de Mauricio Macri para evitar pronunciarse, a la espera de un acuerdo opositor. Se negaron a firmar el dictamen de rechazo, que suscribió La Libertad Avanza en soledad.

El expresidente sigue esperando señales claras de Milei para un acuerdo electoral en 2025 que no lo deje como rehén de la lapicera de Karina. Hay varias posiciones en la bancada que conduce Cristian Ritondo. Quienes presentaron proyectos para restringir los decretos proponen abstenerse y los más cercanos al Gobierno, presionan para sumarse al rechazo. Silvana Giudici lidera este último grupo.