Diputados: el triunfo de Sergio Massa le garantizó la primera minoría al peronismo

El peronismo ponía en juego 68 bancas y hasta esta madrugada se alzaba con 55. De esta manera, UP tendría un piso de 105 votos, lejos de los 129 necesarios para el cuórum. No será fácil llegar, porque los partidos provinciales, unidos, no permitirían llegar a esa cifra. Es por eso que Massa pidió un gobierno de unidad nacional, con el voto de la UCR.