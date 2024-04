Universidades: la oposición dialoguista fue a la marcha, pero se resiste a dar el debate en el recinto

Manifestación sí, sesión no. Esa fue la decisión que tomaron referentes de la UCR y de otras fuerzas que integran la denominada oposición dialoguista. Aunque este martes salieron a las calles para reclamar por el presupuesto de las universidades , no tienen previsto participar el miércoles de la sesión convocada por Unión por la Patria (UP) para debatir sobre el tema.

La oposición sin kirchnerismo

En los bloques dialoguistas tenían tomada el viernes la decisión de no participar de la sesión. Tanto en la UCR como en HCF sostienen que la escena del recinto le daría un tono partidario a la manifestación de este martes y podría quedar deslegitimado el reclamo.

El viernes hubo gestiones de autoridades de HCF con Martínez para demorar al menos una semana la citación y no fue posible. “La Cámpora presionó fuerte para sesionar y terminó arruinando todo”, acusan desde la bancada que integran entre otras fuerzas la Coalición Cívica, presente en la manifestación universitaria a través de Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Contra las expectativas del peronismo, en la UCR no hubo consenso con abrir recinto para debatir sobre universidades. Facundo Manes, quien lidera un grupo rebelde que no tuvo reparos en participar de sesiones junto al kirchnerismo, esta vez prefirió no asistir y hasta se mostró molesto con la jugada de UP.

Le fastidió que no hayan esperado tener otras firmas para convocar a sesión. Tampoco asistirá su aliado Pablo Juliano y el resto del grupo que acompaña al neurólogo, que integran entre otros Galimberti, Fernando Carbajal; y los jujeños Jorge Rizotti y Natalia Sarapura. Estos tres últimos participaron de la jornada sobre el DNU realizada hace 15 días. Este miércoles se reunirán para definir si ocupan sus bancas.

Los proyectos

Los proyectos que están en el temario no tienen dictámenes y por lo tanto, aún habiendo cuórum, se requieren dos tercios para aprobar, un número que requería a todas bancas

Hay siete proyectos en el temario sobre presupuesto universitario, la mayoría para aumentar las partidas que quedaron desactualizadas, porque son las aprobadas para 2023. Es el motivo de la marcha de este viernes.

Hay iniciativas de Mónica Litza, Carlos Castagnetto (UP), Tavela y de la izquierda. Hay un proyecto de Hugo Yasky y Pablo Carro (UP) de créditos fiscales y otro de Martín Soria (UP) sobre subsidio de tarifas energéticas.

Incentivos y jubilaciones

Sobre Incentivo docente, como se conoce al aporte que hace la Nación a las provincias, hay iniciativas de Ariel Rauschenberger (Unión por la Patria) y Julio Cobos (UCR) para que continúe cinco año, de Tavela para que siga cuatro; y de Silvana Ginocchio (UP) para que continúe dos.

Romina del Plá (FIT) pide que el incentivo siga en forma permanente; mientras que Stolbizer pide su continuidad hasta que haya una ley de coparticipación. Hay un proyecto de Máximo Kirchner (UP) que cambia los criterios de distribución.

Hay más de una decena de proyectos sobre movilidad previsional, varios de ellos tratados en la Comisión de Seguridad y Previsión Social. Como José Luis Espert no convocó a Presupuesto, no tienen dictamen definitivo para llegar al recinto.