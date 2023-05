Santilli es solo mío: Larreta blinda a su candidato pese al pedido de intendentes

https://twitter.com/cristianritondo/status/1651663980555825170 Tenemos la determinación y el coraje necesarios para cambiar el país y la Provincia. El momento es ahora. pic.twitter.com/kTKNK5gqH1 — Cristian Ritondo (@cristianritondo) April 27, 2023

Mucho más confrontativa había sido unos días antes la exministra de Seguridad en la reunión que encabezó en la oficina que tiene a metros de la Casa Rosada. De hecho, lo primero que hizo después de saludar a los intendentes, legisladores y legisladoras que la esperaban fue increpar a tres de los larretistas y preguntarles por qué debía confiar en ellos. “Quiero que Ezequiel (Galli), Martiniano (Molina) y Ramiro (Tagliaferro) me expliquen por qué quieren la ‘V’ en sus distritos y por qué debería prescindir de un candidato propio si está claro que están jugados por Horacio”, inquirió.

Fiel a su estilo moderado, el de Olavarría recordó que viene trabajando con el alcalde hace algunos años y que por formas de gestión y construcción política se sentía cómodo en ese proyecto que también incluye a Santilli, mientras que el exintendente de Morón no dudó en cruzarla, quizá porque para ese momento ya tenía tomada la decisión de bajarse de la contienda electoral unos días después. “Con Horacio tengo una relación personal. Vino al casamiento con María Eugenia (Vidal), soy parte del PRO hace 15 años y en ese tiempo recorrimos con él muchas veces el distrito; en cambio, vos viniste cuatro veces y en ninguna de esas veces me llamaste. Es más, pasaste a unas cuadras de mi casa y no me buscaste”, contestó Tagliaferro en alusión a las recorridas que la precandidata hizo junto a una concejala que busca disputar el municipio al sabatellismo.

Más allá de eso, de la imposibilidad de implementar la “Y”, la reunión de esta tarde en la oficina de Salguero, que oficia de búnker de campaña y zona de rosca cerrada del santillismo explícito, también analizaron con preocupación la posibilidad de que el gobernador desdoble las elecciones, una movida que podría beneficiar al oficialismo provincial, pero que acaso implicaría dar por perdida la contienda nacional.