Dichiara: "El peronismo tiene que discutir un programa para sacar a la Argentina de la crisis"

- Es un balance muy positivo. En esta recorrida logramos establecer un diálogo abierto y constructivo con vecinos, organizaciones sociales, instituciones y referentes locales.

- ¿Pudo identificar una preocupación común entre los vecinos de los diferentes distritos que visitó?

- Es un momento de mucha incertidumbre y a la vez de mucha expectativa. Hay que prepararse para lo que viene y lo que viene inevitablemente va a ser decepcionante. Néstor Kirchner tuvo dos grandes obsesiones: empoderar a la ciudadanía y mejorar la autoestima de los argentinos. Nosotros vamos a tener una tarea parecida, hay una sociedad muy golpeada y hay que reconstruir poder desde la política para dar los debates que sean necesarios y encauzar la economía.

- ¿Cuál es su mirada sobre la situación política actual?

- Nosotros en la Cámara de Diputados estamos atravesando un periodo muy importante, es un período de mucho diálogo y de un diálogo productivo. El objetivo es sesionar como mínimo una vez por mes y lo venimos cumpliendo. Le dimos al gobernador Axel Kicillof, y en definitiva a la Provincia, las leyes que son necesarias para esta etapa. Es fundamental promover el diálogo y la colaboración entre los distintos sectores para encontrar soluciones, proyectos y políticas públicas que beneficien a la mayor cantidad de ciudadanos posible.

- ¿Cómo evalúa la gestión de Axel Kicillof?

- La gestión es muy buena. El pueblo ha reconocido con su voto el compromiso y la visión de Axel como gobernador. Es un reconocimiento al trabajo y a la dedicación de todo el equipo de gobierno, así como un mensaje de respaldo a la dirección en la que estamos avanzando para construir una Provincia más justa, inclusiva y próspera, a pesar de las políticas económicas implementadas por el gobierno nacional, que van en detrimento de la provincia.

- ¿Cómo ve todo el proceso de debate que se está dando en el peronismo?

- Celebro que haya debate. Venimos de un gobierno que, más allá de cualquier justificación, la gente evaluó que no fue bueno. Se ha generado un descrédito de la ciudadanía en la política y nosotros somos parte, y también somos responsables de esto. No me preocupa el debate, estaría más preocupado si habiendo llegado a esta situación no hubiera debate. El peronismo tiene que discutir un programa para sacar a la Argentina de la crisis profunda a la que nos está llevando el gobierno de Javier Milei, en ese debate yo me prendo. Con Cristina, que es la líder de nuestro espacio; con Máximo, que es nada menos que el presidente del PJ Bonaerense, con Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia más importante de la Argentina. Y con todos los gobernadores y los intendentes, los sindicatos y por supuesto, especialmente, con todas las fuerzas del campo nacional. Tiene que ser una discusión programática de cara y cercana a la sociedad, sincera y por el futuro de la Argentina.