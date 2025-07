Diario de la Convención de Santa Fe, día diez: cada bloque plantó bandera en el debate por la autonomía

Si la tarea que tiene Passarino por delante no es fácil en general, menos aún lo fue en esta ocasión. Figuras de todos los espacios, que no forman parte de la Convención o que ni siquiera son reformadores dieron el presente interesados en el tema. Así las cosas, aprovecharon para asistir el histórico dirigente socialista Juan Carlos Zabalza , el secretario de Seguridad Social y varias veces concejal Jorge Boasso , y varios convencionales de peso que no forman parte de la comisión, como Nicolás Mayoraz -LLA- o Cristian Cunha -Unidos-.

Esa camaradería no fue absoluta. Una de las definiciones fue que la semana que viene se haga una audiencia pública. Esa decisión motivó un pedido algo sorpresivo del libertario Juan Pedro Aleart . Quizás por su costumbre televisiva, notó que su exrival electoral Juan Monteverde , al ser vicepresidente, se sentó en la cabecera de la mesa. Por eso, solicitó que en la audiencia, que se hará en el Concejo de Rosario , solo la presidenta ocupe el estrado y que el resto se siente a la misma altura. “No seas envidioso, esto no es la tele”, le contestó Monteverde.

Al ser la primera reunión en su ciudad, la prensa rosarina no estaba al tanto de algunas cosas. Por ejemplo, que no se les permite a los periodistas seguir la comisión desde el recinto , sino que se les solicita moverse a una sala contigua acondicionada especialmente. Cuando eso sucedió, desató la indignación y varias quejas de los colegas, más aún cuando se descubrió que adentro se habían quedado convencionales y asesores, pero también alumnos de la facultad con ganas de seguir de cerca el histórico proceso.

Autonomia2 La reunión de la comisión de régimen municipal fue en la Facultad de Derecho de Rosario.

El que estuvo rápido de reflejos fue Monteverde, que pidió la palabra apenas comenzado el encuentro para proponer que se permita ingresar a la prensa. Un pequeño gesto que le permitió llevar agua para el molino opositor. Rápidamente, el resto de los convencionales sumaron su apoyo al pedido, como Daniel Machado, Rubén Giustiniani y hasta los que tenían pasado en el periodismo como el propio Aleart. En la sala de prensas hubo risas: ya estaban todos acomodados para seguir la sesión desde allí. “Avisen que no es necesario”, bromearon algunos.

Cada cual atiende su juego

Con temas logísticos por resolver, no hubo tiempo para que se profundice la discusión técnica, sino que cada espacio plantó su bandera. Por ejemplo, La Libertad Avanza lamentó que no se haya escuchado antes a los intendentes y presidentes comunales, entre los cuales sostienen que hay muchos que no desean la autonomía y que esta tampoco es tan necesaria, sino que alcanza con gestionar bien. En esa línea se mantuvieron Aleart y Javier Meyer, convencional libertario y alcalde de Las Rosas. Mayoraz sumó, además, que la autonomía no podía significar más impuestos.

El peronismo también aprovechó la oportunidad. Monteverde fue el que más habló: pidió una reforma institucional a nivel municipal que sea profunda, ya que las instituciones actuales “representan a los partidos y no a la gente”, y que los municipios que redacten su carta orgánica lo hagan con convencionales elegidos a tal efecto y no que deleguen la tarea a los Concejos. Lo último pareció un palo para Pablo Javkin, que había dejado flotar esa idea un tiempo, pero ahora parece descartada. Diego Giuliano, por su parte, propuso escuchar a los empleados municipales.

Un detalle no menor

Un detalle surgió del discurso de Josefina del Río, convencional de Unidos para Cambiar Santa Fe y funcionaria de Javkin. La reformadora hizo notar que, al mismo tiempo, se estaba llevando adelante una reunión del Ente de Coordinación Metropolitana del Gran Rosario y que, por eso, mucha gente no había podido asistir. Pareció un guiño al alcalde rosarino, que asistió a ese encuentro y es el dirigente que más empujó para que la autonomía municipal forme parte de la reforma. Seguramente, Javkin asista a la audiencia pública del próximo jueves

Hoy fue la primera vez que una convención constituyente sesionó en Rosario. En la Comisión de Régimen Municipal y Derecho a la Ciudad abrimos el debate sobre qué hacer con nuestro territorio. Desde el @pssantafe estamos convencidos de que la provincia tiene que fortalecer sus… pic.twitter.com/PHzrABibPU — Joaquín Blanco (@jqnblanco) July 25, 2025

Parece un detalle menor, pero no lo es. Al tomar la palabra, el socialista Joaquín Blanco se manifestó a favor de darle jerarquía constitucional a las áreas metropolitanas y dotar de contenido a los entes que las coordinan, como el ECOM. “Que el gobierno provincial ceda poder y recursos a las áreas metropolitanas y que los municipios deban responder a ellas, para discutir cuestiones como el ordenamiento urbano o la gestión de residuos”, planteó el convencional. “No podemos seguir dependiendo de la ordenanza de una comuna para ver dónde se instala una fábrica”, sumó.