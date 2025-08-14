Diario de la Convención de Santa Fe, día 24: con cambio de reglamento, se define si Pullaro tendrá reelección

Diario de la Convención de Santa Fe, día 24: con cambio de reglamento, se define la reelección de Pullaro

La Convención que trabaja la reforma constitucional de Santa Fe vivió este jueves una intensa jornada política, en la que la actividad principal no pasó por el debate público sino en la rosca de Labor Parlamentaria , con el objetivo de cocinar la modalidad de los decisivos días por venir , que involucran nada menos que la posibilidad de reelección de Maximiliano Pullaro .

Para este mismo jueves estaba prevista una reunión decisiva de la comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo , en la cual se avanzaría sobre temas de alto voltaje político, como la inclusión de los DNU o “decretos de emergencia” y la cláusula transitoria que le permitirá al gobernador ser candidato a la reelección en 2027.

Con quórum justo, porque varios de los integrantes de ese espacio temático estaban en tratativas en la comisión de Labor Parlamentaria, se definió rápidamente poco después de las nueve de la mañana pasar a cuarto intermedio hasta las 16, a la espera de los acuerdos políticos que se negociaban en otra zona de la misma Legislatura.

Lo mismo ocurrió, poco después, en la comisión de Funcionamiento y Participación Ciudadana . El desarrollo público de la Convención quedaría suspendido hasta la siesta santafesina.

Minutos después de las 15, y tras largas horas de negociación, el presidente de la Convención, Felipe Michlig , anunció a los periodistas acreditados que se había llegado a un acuerdo en Labor Parlamentaria para cambiar por segunda vez el reglamento.

Tal cual había sido el pedido del convencional Marcelo Lewandowski, al que luego se sumaron otros bloques opositores, se definió que existirá la posibilidad de elaborar dictámenes de comisión por artículos o por temas y no necesariamente un despacho general. Esta variante logró un consenso casi unánime: La Libertad Avanza finalmente resolvió no respaldar la modificación.

cambio reglamentario

Además, se estableció un fixture de dictámenes, cuya primera fecha será este viernes en la sensible comisión de Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, que se reunirá a las 17, con posterioridad a la sesión plenaria en la que se formalizará el cambio de reglamento.

¿Entran o salen los DNU?

A la vuelta del cuarto intermedio en la comisión que preside el radical Rodrigo Borla, el convencional de Somos Vida Emiliano Peralta, pidió la palabra y, entre suspiros y sonrisas, dijo: “Ha sido un largo día hoy, pero tuvo sus frutos”. Y luego pidió renovar el compás de espera.

traferri-borla-sclafani

En paralelo, continuaban los tironeos dentro del interbloque oficialista por los DNU, el tópico que provocó mayor fricción pública entre los socios de Unidos, en particular por la disidencia del socialismo. “Se quedaron discutiendo” después del cierre formal de jornada, señaló a Letra P un reformador del radicalismo. Tiempo suplementario.

En los pasillos del Palacio Legislativo se rumoreaba una transacción: la UCR, centralmente, pero también el PRO, admitían dar de baja o diluir su propuesta sobre los decretos de emergencia a cambio de una mayor flexibilidad del partido de la rosa en su iniciativa de crear la figura de ministro coordinador con exigencia de acuerdo legislativo. Al cierre de esta nota, la moneda aún estaba en el aire.