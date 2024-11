Ricardo Quintela no se reunirá con CFK, pero dice que no hará "anticristinismo"

Quintela ya dio algunas pistas. El viernes, participó de un Zoom que duró casi cuatro horas con los integrantes de su lista y definió que seguirá en el armado de una línea propia que pueda reunir a dirigentes que reniegan de “los métodos y formas de conducción” de Cristina, pero sin romper con en el partido, como hicieron en su momento exiliados como Miguel Ángel Pichetto o Florencio Randazzo. “La tercera vía no existe, hay que dar la discusión adentro”, dicen cerca del gobernador.

Como contó Letra P , la exvicepresidenta intentó comunicarse el pasado viernes con Quintela para invitarlo a una reunión que diera por finalizadas las discusiones internas, después de un proceso electoral desprolijo, que terminó judicializado. El llamado salió a las 17, pero el riojano estaba inhallable. Sus colaboradores explicaron que se había trasladado hacia un campo que tiene en La Rioja, donde no hay señal de celular.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/QuintelaRicardo/status/1853507987601531213&partner=&hide_thread=false Hoy recibí a los chicos y chicas de diferentes departamentos que participan del primer “Congreso Federal Juvenil - Senador por un día”, donde pudieron conocer en profundidad el trabajo del Estado en el ámbito municipal, regional y provincial.



Sigan participando, armando… pic.twitter.com/GH2SQGwCL6 — Ricardo Quintela (@QuintelaRicardo) November 4, 2024

Llamado a CFK sí, foto no

Este lunes, Quintela definió que llamará a CFK, pero evitará reunirse con ella. El riojano considera que el triunfo de la expresidenta en la interna del PJ es “legal, pero no legítimo”, ya que no se decidió por el voto de las personas afiliadas. A diferencia de lo que hicieron otros dirigentes que intentaron desafiarla, Quintela dice que no quiere ir al choque con Cristina.