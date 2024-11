CFK presidenta del PJ: el desafío de una unidad con un peronismo en llamas y cálculos para 2025

Desde el martes, CFK se enfocará en el proceso de reordenamiento del partido, ya con la mirada puesta en las elecciones 2025, con la duda sobre si la decisión judicial le permitirá o no ser candidata legislativa. Después de la sentencia e Casación, anunciada para el 13, la definición quedará en manos de la Corte Suprema, que no tiene que cumplir plazos para intervenir, aunque estará en condiciones de pronunciarse en medio del proceso electoral.

El viernes al mediodía, el riojano mantuvo una reunión vía Zoom con los integrantes de su lista para definir los pasos a seguir tras el revés judicial. Dejó trascender que la consagración de Cristina al frente del PJ es “legal, pero ilegítima”, porque no se decidió en elecciones. Después se fue al campo que tiene en La Rioja, donde no hay señal de celular. Cristina lo hizo llamar por su secretario a las 17, y ya no lo pudo ubicar. Desapareció de los radares.