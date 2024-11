Picante cruce sobre Axel Kicillof entre Anabel Fernández Sagasti y Jorge Ferraresi: la "infidencia" de Arrieta

Axel Kicillof

La senadora Anabel Fernández Sagasti cuestionó en una entrevista a Axel Kicillof y reflotó una vieja anécdota en la que apunta contra Jorge Ferraresi por no haber querido anunciar la candidatura del gobernador bonaerense en 2019. El intendente de Avellaneda la cruzó acusándola de mentir, y pidió concentrarse en el presidente Javier Milei.

Los dardos cruzados en el peronismo bonaerense no cesan. El cristinismo sigue cuestionando a Kicillof por no manifestar su apoyo a la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner para presidir el Partido Justicialista (PJ) pese a que la expresidenta ya fue ungida y el gobernador ya emitió una formal felicitación. No obstante, la pelea no se termina.

Anabel Fernández Sagasti contra Axel Kicillof y Jorge Ferraresi Este miércoles el cruce lo protagonizaron la senadora cristinista y el intendente de Avellaneda. Fernández Sagasti apuntó fuertemente en una entrevista contra Kicillof: “Lo personal es político. Nosotros sabemos que es así, no sé qué le pasó por la cabeza. Yo le diría ‘hermano, si tenés carroñeros al lado tuyo que se alimentan de esta pelea, porque hay quienes se alimentan de esta pelea, volvé a la esencia, hermano, a la esencia’”, lanzó en el streaming Gelatina apuntando al gobernador por no brindar su apoyo a CFK.

Es tiempo de trabajar y proponer alternativas a Milei. En eso debemos enfocarnos, un peronismo fuerte, unido y con futuro junto a @Kicillofok. pic.twitter.com/28tSRxHm4H — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) November 6, 2024 Enseguida reflotó una anécdota revelando una “infidencia” que, según dijo, le recordó el exintendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, sobre el momento y el anuncio de la candidatura de Kicillof en 2019 .

“Yo no me acordaba, me lo contó Arrieta, exintendente de Cañuelas, que fue apoderado conmigo. Estábamos firmando avales, estuvimos como siete días, los 130.000 avales, y me contaba y yo no me acordaba. La candidatura de Axel a la provincia de Buenos Aires como gobernador fue anunciada por un tuit de (Martín) Insaurralde”, relató. La misma referencia había hecho días atrás la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.

CFK y Anabel Fernández Sagasti.jpg No obstante Fernández Sagasti agregó un dato más: “Te digo una infidencia: tenía que ser el (intendente) de Avellaneda (quien anunciara la candidatura) y no quiso. Ferraresi no quiso hacerlo porque (Kicillof) no era de provincia de Buenos Aires, era un porteño”, lanzó. La respuesta de Jorge Ferraresi El intendente de Avellaneda recogió el guante y le contestó a la senadora mendocina reflotando los tuits que en aquel entonces publicaron tanto él como el ex intendente de Lomas de Zamora. En las capturas de pantalla se pueden ver los días y el horario de publicación de los mismos. Ferraresi publicó antes que Insaurralde. “Que nadie se confunda con mentiras. Siempre estuve y voy a estar del mismo lado. Es tiempo de trabajar y proponer alternativas a Milei. En eso debemos enfocarnos, un peronismo fuerte, unido y con futuro junto a Kicillof”, cerró el jefe comunal.

