Después de renunciarle a Patricia Bullrich, qué hará García de Luca con Rogelio Frigerio

Aferrado a su relación histórica, el gobernador de Entre Ríos encontró en la renuncia de Sebastián García de Luca una oportunidad. Rogelio Frigerio apuesta a fichar los vínculos que el ex número dos de Patricia Bullrich tiene con todos los gobernadores del país.

De hecho, su renuncia por la postura “antiprovincias” de Bullrich y Javier Milei sonó hasta natural entre quienes lo conocen . “Era raro que estuviera ahí, era un contrasentido”, reflexionó una fuente, en alusión a su trayectoria política siempre asociada a los mandatarios del interior. Trayectoria que, destacan, por haber sido dialoguista y conciliadora. “Empezó a ver cosas con las que no comulgaba y no encontraba un rol ahí”, puntualizaron.

Si bien el desembarco en Entre Ríos no se materializará en lo inmediato con un cargo concreto, un vocero de Frigerio reconoció a este medio que no descarta algún nombramiento, pero no a corto plazo. “No va a suceder la semana que viene”, enfatizó.

El futuro después de Patricia Bullrich

Es que el exarmador de Bullrich tiene su vida asentada en La Plata y se ocupará en los primeros días de reorganizar su nueva etapa de exfuncionario. Algunos cuentan que a García de Luca ya le llegaron varios ofrecimientos para formar parte de otras gestiones de gobierno. “Cualquier dirigente querría tenerlo cerca. Es un tipo joven que entiende la política y es un valor. Patricia lo absorbió por eso”, arriesgó alguien que trabaja hace años con él.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/SebastiangdlCh/status/1762450859764363698&partner=&hide_thread=false Un placer acompañarte hasta acá @patobullrich. Gracias por tu confianza. Sos una gran dirigente y mejor persona.



Sigo convencido del cambio que necesita nuestro país, con responsabilidad, respeto y federalismo. — Seba Garcia De Luca (@SebastiangdlCh) February 27, 2024

Una de las opciones que plantearon ubica a De Luca cerca de la campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Aseguran que está trabajando en su armado electoral para 2025. Tanto Santilli como su exjefe político Emilio Monzó estuvieron presentes en la asunción de Frigerio el año pasado.