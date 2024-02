El hombre es el autor de hits como “El virus del SIDA atraviesa la porcelana, es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve absolutamente”; "La mujer es la pastora de la vida, es el divino pedestal donde se alza el árbol enamorado del hombre, es un ser completo, XX. El hombre no, es XY, es más voluble. La mujer es más sólida" y "El pobre no es una persona igual que nosotros pero sin plata. El pobre es pobre en educación, familia, amigos, alimentos, introspección, fuerzas, entusiasmo, ideales y encima no tiene plata. Son tristes. Sus hijos son su riqueza, todo lo que tienen". Abel Albino, médico pediatra de 77 años, preside la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin), organización que este lunes firmó un acuerdo con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para “trabajar contra la desnutrición infantil”. El mismo día, la funcionaria suscribió acuerdos con la Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), en una evidente operación para quitarles poder (y alimentos) a los movimientos sociales y disputar, además, terreno con la Iglesia Católica.