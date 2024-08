Desempoderada: Cristina Fernández de Kirchner pelea en minoría con José Mayans por los votos para la Corte

La dupla femenina K también dejó claro al jefe de UP que -como contó Letra P - no aceptarán un juicio político contra el Presidente que, según la mirada del Instituto Patria , es promovido por sectores del peronismo a los que considera marginales. No fue una advertencia casual: la desestabilización de Milei es, también, un gesto a Villarruel. La disputa por la Corte no fue resuelta en la cumbre tripartita. Se debatiría en un Zoom el jueves por la mañana.

Ocurre que el bloque UP tiene la llave de esa votación. Como se necesitan dos tercios (48 votos), se requieren, como mínimo, 33 de los miembros de esa bancada para nombrar un juez de la Corte. El número se amplía en la medida que haya disidencias en el resto del recinto, algunas ya confirmadas.

Un dato que no pasa inadvertido en el Senado es que CFK está en minoría: en sus filas no cuentan más de 13 votos propios. Ni siquiera son suficientes para bloquear los dos tercios. Claro que el resto de la bancada no tiene una conducta homogénea y el rol de Mayans es clave.

1724341807240822907.jpg El Senado de la Nación, tras sancionar la reforma jubilatoria que rechaza Javier Milei.

Esta ecuación explica por qué Recalde pidió una negociación amplia con el Gobierno para sumar jueces de la Corte que pudiera incluir hasta la sanción de otras leyes. Mayans fue más simple: pidió que alguien lo llamara. Su relación con Lijo es conocida y fue uno de los motivos de la molestia de CFK.

CFK con no más de 13 apóstoles

En abril de 2022, con el único objetivo de tener un cargo más en el Consejo de la Magistratura, Cristina dividió la bancada del Frente de Todos (FdT), que por entonces tenía 35 miembros.

Creó dos identidades que imaginaba vigentes después de las elecciones de 2023. Un bloque se llamó Frente Nacional y Popular, que agrupaba a referentes de gobernadores, y el otro, Unidad Ciudadana, refugio del kirchnerismo duro.

El esquema tuvo algunas alteraciones: para que la entonces vice pudiera completar la Magistratura con figuras afines, Recalde se alistó en el FNyP. Estos bloques nunca se movieron con identidad y nunca se perdió la integración orgánica del frente, pero las diferencias de origen nunca fueron ignoradas y con el debate por los cargos en la Corte los más experimentados volvieron a hacer poroteo interno.

En el kirchnerismo cuentan con no más de 13 votos fieles, aunque no es un número fijo. El bloque UP tiene 16 miembros formales, pero hay al menos cuatro que no se alinean a libro cerrado con CFK.

Son los casos del salteño Sergio Levay, la jujeña Carolina Moisés, la fueguina Cándida López (leal al gobernador Gustavo Melella) y el puntano Fernando Salino, quien en su primera reunión con Mayans le aclaró que no era kirchnerista.

Leavy fue más lejos: estuvo en conversaciones para sumarse al bloque Unidad Federal. Moisés fue más a fondo: votó a favor del Registro de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y se convirtió en una voz crítica de la bancada.

Este martes cuestionó en un tuit la pelea entre Mayans y Cristina. El listado tiene zonas grises, como la del chubutense Carlos Linares, quien llegó con buen diálogo con CFK, pero pronto podría buscar otro destino.

Desorden

Los 20 miembros del bloque UP que no responden a CFK tampoco conviven en armonía y se identifican varios grupos. Con las derrotas de 2023 en una decena de provincias, hay pocos referentes de gobernadores, el histórico músculo político del PJ en la cámara alta.

Se alistan con esa etiqueta el pampeano Pablo Bensusán; Jesús Rejal y María Florencia López (La Rioja); Mayans y María Teresa González (Formosa); Guillermo Andrada (Catamarca); Gerardo Montenegro, Claudia Ledesma y José Nuder (Santiago del Estero).

Hay zonas grises, como la catamarqueña Lucía Corpacci, quien se maneja con autonomía de su gobernador; o la dupla tucumana integrada por Juan Manzur y Sandra Mendoza.

El primero está enfrentado a su gobernador, el aliado del oficialismo Osvaldo Jaldo. La senadora tiene una relación intermitente con el mandatario, pero es socia a través de su marido, el intendente de Famaillá, José Orellana. Ya tuvo algunos gestos con el Gobierno en las votaciones.

CFK puede capturar otro voto de este bloque: el de la chaqueña María Inés Pilatti de Vergara, quien fue parte del bloque Unidad Ciudadana en 2017 y siempre se mostró leal a la expresidenta. Es el voto 13 asegurado.

Hay otras figuras de la bancada que perdieron territorio en diciembre y juegan al solitario, con amenazas de ruptura. Son los casos del exgobernador de San Juan Sergio Uñac, el santafesino Marcelo Lewandowski y el chaqueño Antonio Rodas. Todos suman.