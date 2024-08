Volvió Horacio Rodríguez Larreta: lanzó Movimiento al Desarrollo, su propio think tank

Live Blog Post

Una ama de llaves le había pedido al ex intendente de la Quinta de Olivos que hable con Alberto Fernández por los golpes de Fabiola Yañez

El ex intendente de la Quinta de Olivos, Daniel Rodríguez, declaró que una ama de llaves le pidió que hablara con el expresidente Alberto Fernández porque la ex primera dama Fabiola Yañez se había vuelto "a caer" y detalló que la denunciante "casi no salía".

"No la vi con moretones, me hubiera llamado la atención, pero si que la señora Teresa, un ama de llave, me dijo que la señora (Fabiola Yañez) se volvió a caer y me dijo por qué no lo habla con el doctor (Alberto Fernández), a lo cual le respondí que hable ella con el doctor", relató Rodríguez ante la Justicia este lunes.

Según publicó TN, la Justicia llamará a declarar a Teresa; Cinthia, la otra ama de llaves; a una moza que atendía a la ex primera dama; la vestuarista Carolina Marafioti, que brindó sus servicios durante los cuatro años de Gobierno; una niñera y una peluquera. Todas mencionadas en la declaración del ex intendente de la Quinta de Olivos.