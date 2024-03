Decretazo: vuelven a citar a Nicolás Posse y Victoria Villarruel le pasa la presión a la Casa Rosada

El Gobierno no envió al Congreso a los siete funcionarios citados a la comisión bicameral de trámite legislativo para explicar el DNU 70/23, conocido como decretazo , como anticipó Letra P , pero no pudo evitar que volvieran a ser citados el jueves 15. La lista la encabezan el jefe de Gabinete, Nicolás Posse ; y el ministro de Economía, Toto Caputo .

Sostener el decretazo

El Gobierno apeló a una maniobra para justificar los faltazos e incomodó a la UCR. Una hora antes de la sesión, el secretario de Relaciones Parlamentarias, Omar de Marchi, publicó una nota del presidente de la comisión, el senador de LLA Juan Carlos Pagotto, en la que, por su cuenta, deja sin efecto las citaciones.

El riojano se basó en otra nota enviada el martes y firmada por el vicepresidente de la comisión, el diputado Hernán Lombardi (PRO), el senador Víctor Zimmermann y el diputado Francisco Monti (UCR); y el senador Juan Carlos Romero (Cambia Federal), en la que piden incorporar al temario de la comisión un centenar de decretos de Fernández. No hablaban de la presencia de funcionarios.

En una reunión con fuego cruzado y mucho mensaje encriptado, los radicales, quienes hace una semana fueron los encargados de pedir la visita de funcionarios junto al senador Carlos Espínola (Unidad Federal), aclararon que la citación, aprobada la comisión, seguía vigente.

“El planteo de tratar orden cronológico no es incompatible con la visita de los funcionarios”, aclaró Monti. “Nunca pensamos en una cuestión de dilación”, se defendió Zimmermann.

UCR sinuosa

Monti y Zimmerman se defendieron de las acusaciones de Unión por la Patria y de los dos opositores que no firmaron la nota con Lombardi: Espínola y el diputado Nicolás Massot (HCF), quien finalmente propuso la moción que fue aprobada por unanimidad y a mano alzada. En la UCR aseguran que la nota del martes buscó ampliar el temario para no regalarle el escenario a UP, pero no desistir de invitar a funcionarios.

Consiste en una reunión de asesores el martes para evaluar cuáles de los decretos del gobierno anterior que están vigentes y deben ser debatidos; y otra el jueves para escuchar a los funcionarios.

48325.jpg

“Tiene que quedar claro que no hay nota ulterior que pueda modificar una citación de esta Cámara”, aclaró Massot e insistió con un tratamiento “simultáneo” del DNU 70 y los firmados por el gobierno de Fernández.

LLA y el PRO insistieron en que debían debatirse primero los decretos de Fernández. “Hace dos años también era miembro de DNU y no se reunió una vez. Hay muchos decretos que persisten”, sostuvo Lombardi. “Nunca las Cámaras se constituyeron para tratar un DNU porque no fue dictaminado”, destacó el diputado de LLA Nicolás Mayoraz.

Dictamen de UP

Unión por la Patria se mostró desorientado por las idas y vueltas entre LLA y la oposición dialoguista. Para plantar bandera, los ocho miembros de la bicameral presentaron un dictamen de rechazo al decretazo e insistieron en que ya debe tratarse en el recinto.

“La verdad es que no quieren tratar eso, quieren dilatar. El tiempo se acabó porque la gente no aguanta más. Este DNU le ha cagado la vida a la gente, que pone en venta la patria”, sostuvo el senador Mariano Recalde.

“Esta reunión es un circo y se conformó esta comisión luego de 70 días, no hemos dictaminado nada. Seguimos charlando y mientras tanto todo aumenta. Están dilatando los tratamientos. Posse arrugó, Caputo arrugó, todos los funcionarios del gobierno arrugaron”, agregó la diputada Carolina Gailard, de UP, quien además pidió citar a constitucionalistas.

Presión de Espínola

El dato negativo para LLA es que el senador Espínola, uno de los nueve referentes de fuerzas locales que pidió tratar el decretazo, le exigió a Villarruel convocar a sesión. “Hay que ir al recinto y los tiempos se han agotado”, sostuvo, aunque consideró “importante” que asistan “funcionarios del gobierno”.

En LLA aseguran que la expectativa está puesta en la visita de los gobernadores a la Casa Rosada el viernes y si no hay buenos resultados será inevitable abrir el recinto la semana que viene y aceptar la derrota. Esta semana de tiempo vale mucho.