Consultado sobre el tema, el ex jefe de Estado mandó al periodista a preguntarle a Larreta por qué la gente percibe esa situación. "Hablamos mucho, me dice que está trabajando para que el PRO continúe esta relación positiva que hemos tenido en la Ciudad", aseguró Macri en La Rural este domingo.

Además, el líder de la oposición no se quedó sin criticar al oficialismo ya que apuntó contra Alberto Fernández por no visitar La Rural y "no reconocer un sector tan valioso para toda la Argentina" y definió como "parches" las últimas medidas tomadas por el ministro-candidato Sergio Massa en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).