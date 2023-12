Del artículo 130 al 165, el Poder Ejecutivo detalla un Régimen de Regularización de Activos que quienes declaren patrimonios de hasta U$S 100.000, no pagarán ninguna tasa por adherir al programa. Según el momento del ingreso, las alícuotas serían del 5%, 10% o 15%. Los porcentuales son similares al del blanqueo macrista, con la diferencia de que el tope hasta el que no se pagaba ningún impuesto era de $ 305.000 o U$S 20.300 al tipo de cambio oficial de ese momento.