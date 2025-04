Javier Pretto pierde una silla clave en el Concejo de Córdoba en manos de un excura de pasado juecista

yanina vargas javier pretto.jpeg La armadora de Javier Pretto, Yanina Vargas, dejará la secretaria de Coordinación del Concejo Deliberante de Córdoba.

Pretto omitió los berrinches de ese momento al comprobar la excelente relación de la funcionaria con buena parte del organigrama legislativo. Por eso sorprendió tanto que comunicara a su mano derecha que debía dejar el puesto.

“La necesita en el territorio”, justifican la determinación desde encumbrados despachos, sin confirmar si fue Passerini quien hizo el pedido o integrantes de su mesa chica. Lo cierto es que el expresidente del PRO jugó fuerte y la decisión que, por ahora, no tendría un argumento sólido exigirá esfuerzos en el frente interno.

Las dudas se suman a otra especulación: Vargas es concejal suplente. “Se fueron cinco hombres al gabinete y ninguna mujer. Raro”, mantienen viva la llama de las objeciones contra la referente amarilla que logró construir buenos vínculos con el llaryorismo y mantiene buen diálogo con el paño opositor.

Los centros vecinales de Córdoba, el trasfondo

El entorno del presidente del Concejo desmienten cruces de Vargas con la secretaria de Comisiones, Jimena de Allende, como el desencadenante. Según fuentes consultadas, la dirigente del PRO mantiene buen diálogo y hasta la secretaría de Coordinación comía asados con alguno de sus pares, Miguel Correas (Legislativa) y Marcos Ferrarese (Administrativa).

Sin embargo, sonaba fuerte en el coqueto y renovado edificio que la relación entre Vargas y algunas figuras de alto perfil del oficialismo espesaban el aire legislativo.

Daniel Passerini abre el período legislativo 2025 del Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba.jpeg Daniel Passerini, en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante.

El último hecho que habría hecho estallar los ánimos tiene como trasfondo la elección en los centros vecinales de Córdoba. Vargas tiene probada militancia barrial y dicen que habría parado algunos jugadores de confianza con venia vecinal.

Cierto es que Vargas mueve fichas, pero bajo la consigna impuesta por los alfiles electorales de Passerini. En cada centro, los partidos que integran el cordobesismo open mind deben jugar todos juntos y respaldando las decisiones de los propios vecinos.

“Vargas no se metió en seccionales ajenas, sólo arma en la novena, que es la de origen y porque su titular, Marcelo Rodio, está en el gabinete de Martín Llaryora”, soplaba una voz al tanto de la rosca vecinalista y del supuesto respeto de los "límites" con los que se maneja exdirigente del PRO.

El excura que reemplazará a la mano derecha de Javier Pretto

El desplazamiento de Vargas se hará oficial en las próximas horas. Vitali, un hombre que dejó los hábitos con fuertes denuncias a la Iglesia Católica, será el reemplazante.

Fue famoso por ser coautor del libro Cinco Curas, confesiones silenciadas donde relata que se enamoró siendo presbítero, el embarazo de su amada prohibida, la reacción del entonces arzobispo Raúl Primatesta y la dispensa del Vaticano para poder casarse que llegó 10 años después.

En una entrevista que brindó el año pasado a La Voz del Interior, Vitali contó los detalles de la conversación con el jefe de la curia cordobesa y la oferta que le hizo: pagar la cuota alimentaria del bebé en camino a cambio del silencio y conservar la investidura del sacerdocio.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AdrianVitali/status/1682915965502214144&partner=&hide_thread=false Cordoba se merece un buen intendente como Daniel. Mañana acompañalo con tu voto. pic.twitter.com/WtIpWYAayO — Adrian Vitali (@AdrianVitali) July 23, 2023

"Fue una charla que duró 15 minutos, fue descarnada, pero a la vez reveladora. Pude ser testigo del lado oscuro de aquella Iglesia. Me sorprendió con esa propuesta, pensé que me iban a dar el reto de mi vida. Pero no me animé a aceptarla. No me animaba a andar por el mundo sabiendo que tenía un hijo y que no podía decirle que era el padre. No lo juzgo por lo que me dijo, pero nunca me reproché esa decisión", contó.

Lo curioso del caso es que este dirigente que alguna vez fue cercano a Juan Domingo Viola, el funcionario municipal que sigue de cerca la rosca vecinalista, fue propuesto por Pretto antes que Vargas y objetado en aquella oportunidad. La revancha llega un día donde el Vaticano está en la mira mundial.