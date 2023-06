El acuerdo entre el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires y el primo del canciller Santiago Cafiero , que es funcionario en el Ministerio de Defensa, terminó de sellarse en las últimas horas, con una foto de rigor. El vínculo que los une data de años y se gestó al calor de la gestión bonaerense : Cafiero acompañó a Scioli entre 2007 y 2015 como director del Área Metropolitana, director provincial de Obras de Infraestructura Básica y subsecretario de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Gobierno.

Ante Letra P, el hombre que trabaja en la cartera que conduce Jorge Taiana elogió al exvicepresidente y pide no tenerles miedo al debate y las diferencias. También, señaló que el peronismo debe cuidar la unidad. “Es responsabilidad de todos, no de un solo sector”, indicó y aclaró que el tono confrontativo no será una marca registrada en el camino que piensan construir. “Nunca nos van a encontrar a Daniel ni a mí agraviando a un compañero o a una compañera”, prometió.