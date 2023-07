D'Alessandro propone el "modelo Medellín" contra la inseguridad en San Martín

D'Alessandro, junto al ex alcalde de Medellín Federico Gutiérrez.

El mediático abogado penalista explicó a Letra P que su programa para el municipio del conurbano incluye la propuesta llevada adelante por el ex alcalde de esa ciudad colombiana Federico Gutiérrez : monitoreo del mapa del delito en tiempo real en combinación con los índices de deserción escolar. “Vamos a saber dónde y en qué barrios mejorar el combate al delito y, a la vez, sabremos qué familias dejaron de mandar a sus hijos a la escuela”, explicó.

El precandidato a intendente del distrito que gobierna el peronista Fernando Moreira irá en la boleta que encabezará el precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta y que lleva a Diego Santilli en el tramo gobernación de Buenos Aires. El penalista, que competirá en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto con el ex funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal en Buenos Aires Santiago López Medrano destacó: “Lo hablé con Santilli, le expliqué cómo era y me dijo que me va a ayudar con el pedido de fuerzas federales que va a realizar para San Martín”.