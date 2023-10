La noche había arrancado con la expectativa alta en el búnker que Mas para Entre Ríos montó en el Centro Provincial de Convenciones en la ciudad de Paraná. El clima político de los últimos días y las primeras noticias que anunciaban un batacazo nacional de Sergio Massa construían un escenario donde el peronismo entrerriano se veía cerca de dar vuelta la elección y que Adán Bahl sea el próximo gobernador. No alcanzó: Rogelio Frigerio se impuso por algo más de dos puntos y será el sucesor de Gustavo Bordet .

Si bien, cuando cerca de las 21.30 la autoridad electoral comenzó a publicar los resultados, estos daban cuenta de una paridad, en el búnker del peronismo no renació la esperanza: ya se sabía que la elección estaba perdida. “Una elección muy ajustada, arrancamos desde muy abajo”, reconoció el gobernador Gustavo Bordet , quien sin embargo valoró “la extraordinaria tarea que ha hecho ´Beto´”. Otro premio consuelo: Bordet se impuso en la categoría a diputados nacionales y la maquinaria peronista logró también que Massa sea el candidato presidencial más votado en Entre Ríos .

No fue la única derrota del peronismo en los grandes centros urbanos: en Gualeguaychú , Mauricio Davico (JxER) venció a Martín Piaggio (MpER) y le arrebató el control de la ciudad al justicialismo tras casi dos décadas. El premio consuelo de Más para Entre Ríos fue la ciudad de Paraná , donde Bahl -actual intendente capitalino- confió en su funcionaria Rosario Romero para sucederlo y lograron el triunfo por algo más de dos puntos.

El escrutinio provisorio expresa la diferencia a favor de @frigeriorogelio, y la democracia se construye con seriedad. Corresponde felicitar a la fuerza ganadora y ratificar nuestro compromiso, desde el peronismo, para seguir trabajando por el futuro de #EntreRíos pic.twitter.com/bgheiQbQPE — Gustavo Bordet (@bordet) October 23, 2023

Finalmente, pasadas las 22, el postulante peronista reconoció que los números, en principio, no le daban: “Pusimos todo en esta campaña y estamos orgullosos del trabajo que hicimos en toda la provincia”, sostuvo Bahl. “Hace cuatro meses en la costa del Uruguay no me conocía nadie”, reconoció con honestidad. “Estoy agradecido a quienes nos transmitieron alegría y esperanza en cada localidad”, agregó, cuando la derrota del peronismo entrerriano tras veinte años de hegemonía provincial ya era un hecho.

Si bien se mantuvo en la postura de esperar al escrutinio definitivo, lo cierto es que el discurso de Bahl sonó a reconocimiento de la derrota. Se comprometió a “seguir trabajando en Paraná y dejar todo ordenado para que Rosario Romero pueda darle el salto de calidad que la capital entrerriana se merece” y hasta habló de que será una “oposición constructiva”. Incluso se refirió a la transición: “somos entrerrianos de buena leche, nos pondremos a disposición”, cerró.