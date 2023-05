San Juan: Uñac espera festejar y denunciar proscripción en una elección en cuotas

San Juan tendrá este domingo los comicios más peculiares de su historia: las 600 mil personas habilitadas para votar elegirán quiénes ocuparán las 36 bancas de la Legislatura provincial, las intendencias municipales y sus concejos deliberantes, pero no podrán decidir quién gobernará la provincia los próximos cuatro años, aunque en la boleta figurarán los candidatos y las candidatas a la gobernación. Este último tramo de la tira no sé contabilizará porque la Corte Suprema de Justicia suspendió el martes esa elección con una cautelar, en respuesta a un pedido de inconstitucionalidad que interpretaba que el gobernador Sergio Uñac buscaba su cuarto mandato, porque antes fue vicegobernador, cuando la Constitución local sólo permite tres.

El planteo lo realizó Sergio Vallejos , del sublema Evolución Liberal, tal vez el candidato de Juntos por el Cambio (JxC) con menos expectativas y con pasado reciente en el espacio de Javier Milei . Con las boletas impresas, Uñac decidió que el resto de las categorías se elijan igual, porque no formaban parte de la cautelar y por lo tanto no tenía razones para suspenderlas.

El escenario no dejó contento a nadie: el gobernador no podrá ser reelecto, como esperaba, pero su rival interno, el diputado y exgobernador peronista José Luis Gioja, y los candidatos de JxC no se tienen confianza para el domingo, porque los intendentes del PJ llegan con buenas chances de ganar.