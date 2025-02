Escándalo cripto: los mercados analizan el efecto, pero no retiran su apoyo a Javier Milei

El criptogate de $LIBRA tiñó de rojo las pizarras de la City porteña , pero el mundo financiero no retira el apoyo al rumbo económico del gobierno de Javier Milei , pese al escándalo en el que está involucrado y podría afectar la credibilidad del presidente. La verdadera prueba se verá este martes, cuando Wall Street hable.

El índice S&P Merval se desplomó 5,6% y las acciones locales llegaron a caer hasta 8%. Los bonos soberanos en dólares tuvieron mermas de hasta 5%. Los dólares financieros treparon 2%. Por el Día del Presidente, en Estados Unidos no hubo operatoria financiera y el Gobierno obtuvo una ventana de tiempo para declarar y enviar señales a los inversores extranjeros.

"Es una noticia bastante seria, pero no da la sensación de que vaya a cambiar el rumbo económico", señaló una voz de Nueva York en diálogo con Letra P . "Si hay impacto legal en EE.UU. es una cuestión reputacional y puede afectar el financiamiento externo, pero por ahora no se ve", indicó.

El socio de Delphos Investment, Santiago López Alfaro, planteó que el impacto "seguramente no sea bueno", pero que en el mediano plazo "van a mandar los fundamentals", en referencia a las cuentas públicas, la inflación y las "correcciones macro" que formarn parte del programa económico. El director de Ledesma, Gabriel Caamaño, consideró que a nivel externo "habrá impacto en la credibilidad" porque "a nivel personal" no conocían tanto al Presidente.

Expertos de Max Capital entienden que "el fracaso cripto del viernes no será relevante para los precios" y que "es probable que el presidente haya recibido un mal consejo, y sus motivaciones para respaldar el proyecto no están claras". "Admitir el error fue la decisión correcta y no vemos que el caso escale, a pesar de los esfuerzos de la oposición por involucrarlo. Mientras la inflación continúe bajando y el poder adquisitivo se mantenga fuerte, la imagen del presidente seguirá siendo sólida", analizaron.