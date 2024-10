Maximiliano Pullaro ganó una banca: por qué Mario Barletta armó su monobloque en Diputados

El monobloque de la UCR

Fiel a su estilo -en las PASO de 2023 jugó con Carolina Losada, pero no sostuvo el vínculo- Barletta decidió cortarse solo a pesar de su vínculo con Pullaro, Barletta y no siguió a Giorgi -quien se sumó al bloque Democracia Para Siempre que comanda Pablo Juliano- casi como un método de protesta. Según le dijo a su entorno, la ruptura “es lisa y llanamente un sinsentido” que él no quería convalidar. Si se sumaba a uno u otro bloque, convalidaría ese sinsentido. Por eso, decidió armar un monobloque. “No claudico en la búsqueda de la unidad”, les avisó a quienes lo escuchaban el exrector de la Universidad Nacional del Litoral.