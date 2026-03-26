Corrientes: por qué Juan Pablo Valdés echó al ministro de Economía que heredó de su hermano

Una mala facturación de los sueldos docentes de Corrientes terminó en una crisis política que Juan Pablo Valdés solucionó cambiando la cabeza del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia. Tras cinco años en el cargo, Marcelo Rivas Piasentini fue reemplazado por Héctor Grachot , hasta ahora subsecretario de Finanzas.

La salida de Rivas Piasentini es el primer movimiento de gabinete que se produce en la gestión del menor de los Valdés luego de haber asumido el cargo en diciembre de 2025. Como se esperaba, la mayor parte del equipo de gobierno se armó como una continuidad de la gestión de su hermano, Gustavo Valdés . Entre los nombres que se repetían, estaba el del ministro de Hacienda.

En Corrientes hay quienes desde un comienzo imaginan un principio de emancipación por parte del gobernador, que con la llegada de Grachot podría empezar a marcar la impronta de su gestión. Tiene por delante el desafío de avanzar sobre lo construido por el radicalismo en los últimos 25 años, aunque en un clima económico hostil.

La crisis que terminó con la salida de Rivas Piasentini comenzó cuando en el gremio docente percibieron que los sueldos de marzo contemplaban un descuento que, en algunos casos, superaba el 50% de los haberes. Según los sindicatos, algunas maestras llegaron a cobrar 800 mil pesos menos que lo que les correspondía.

En concreto, el gobierno provincial descontaba el paro nacional que la CTERA convocó para el 2 de marzo, pero además trasladaba el impacto sobre dos ítems que forman el Complemento Docente Provincial , que desde hace un tiempo en Corrientes se conoce como el Presentismo o ítem Aula .

Marcelo Rivas Piasentini Marcelo Rivas Piasentini fue ministro de Hacienda y Finanzas de Corrientes durante la mayor parte de la gestión de Gustavo Valdés.

No es la primera vez que el Ejecutivo provincial efectúa descuentos por días de paro docente. La bronca de los gremios, que rápidamente salieron a la calle y marcharon en las principales ciudades de la provincia exigiendo la paga completa, se inscribe en un contexto nacional complejo en materia económica y en una negociación paritaria provincial que no termina de convencer ni a la dirigencia sindical ni a las bases.

Los fondos descontados son los que el gobierno provincia estableció para reemplazar al FONID y el plus por Conectividad, que Javier Milei eliminó en 2024. Por decreto, Valdés estableció una aumento del 6%, que los gremios rechazan y por los que se congregan y movilizan desde hace semanas. El descuento por el paro nacional fue la gota que rebalsó el vaso.

La decisión de Juan Pablo Valdés

Mientras la indignación crecía, Valdés ordenó que se reintegraran los montos descontados y anticipó movimientos en el equipo de gobierno. Con los docentes en la calle exigiendo la renuncia de la ministra de Educación, Ana Miño, una de las incorporaciones en el gabinete que asumió el 10 de diciembre, el gobernador le pidió la renuncia al titular de Hacienda, el responsable de manejar la economía provincial.

El argumento es que se trató de un error a partir de una mala interpretación de la norma. Los ítems que conforman el Complemento Docente Provincial están atados al presentismo, razón por la cual su no liquidación se disparó cuando se detectaron ausencias con motivo del paro del 2 de marzo. El problema esta vez fueron los montos, que en un contexto de salarios bajos se sintieron demasiado en los bolsillos del gremio de la enseñanza correntino.

Gremios docentes marchando en Corrientes Los gremios docentes salieron a las calles de las principales ciudades de Corrientes.

Con todo, Valdés prometió rever la normativa, aunque avisó que la política de descontar días al personal docente y estatal se mantendrá firme. En algunos casos, incluso, se endurecerá, a tono con un alineamiento con el clima de época que vuelve a acercar a Corrientes a la Casa Rosada.

Quién es el nuevo ministro de Hacienda de Corrientes

La pregunta que gira en torno al pasilleo político provincial es, entonces, si la salida del ministro de Hacienda se debió al escándalo por los salarios docentes o si, en verdad, Valdés ya contemplaba ese cambio en su equipo de gobierno. Por lo pronto, la versión oficial es la que se extiende en el oficialismo provincial.

El paso del tiempo terminará de develar si Rivas Piasentini se aleja definitivamente de la gestión o si continuará colaborando con el radicalismo correntino desde algún otro lugar. Durante más de cinco años fue quien administró los números de la economía provincial y manejó los fondos que se garantizaron para el pago de los salarios estatales que hoy lo pusieron entre las cuerdas y determinaron su salida.

Grachot no es un desconocido ni mucho menos. Fue asesor de Rivas Piasentini y ocupó cargos en el Ministerio de Obras Públicas, en el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) y el Banco de la Corrientes antes de ser nombrado subsecretario de Finanzas, con el visto bueno del ministro saliente.

Asume Héctor Grachoy Corrientes Hector Grachot asumió este jueves en Corrientes.

Tendrá que acompañar al menor de los Valdés en el cambio que Juan Pablo propone imprimir en su gestión, garantizando la continuidad del camino iniciado por su hermano, pero con la mirada puesta en la modernización del Estado y la llegada de inversiones que ya salió a buscar por el mundo, mientras intenta que los fondos nacionales que la provincia exige desde hace ya varios años finalmente se destraben y ayuden a equilibrar las cuentas provinciales.

"Mi gestión va a ser una gestión de puertas abiertas, nunca se cerró el diálogo, los gremialistas me conocen", prometió Juan Pablo Valdés apenas asumió. Afuera, los representantes sindicales, esperan que suene el teléfono.