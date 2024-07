Corrientes en llamas: se trabó el proyecto de Carolina Losada que tipifica el delito por venta de menores

El Senado no aprobó el proyecto de la radical Carolina Losada para tipifica el delito de compra y venta de niños, una herramienta para la investigación de la desaparición de Loan Danilo Peña. La iniciativa fue avalada en general, pero el debate del articulado se trabó y volvió a comisión. No hubo consenso en eximir a los progenitores.

La decisión se tomó luego de una fuerte discusión en el recinto, porque Losada no quería ceder. “Hubieran venido a la reunión de comisión a hacer las propuestas”, se indignó la santafesina. El proyecto busca precisar el delito de comercialización de menores, que actualmente está regido por la supresión de identidad.

Para eso, el proyecto incorpora el artículo 139 bis del Código Penal, que impone prisión de cuatro a diez años a “quien entregue a un menor de edad mediando precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación, si no resultare un delito más severamente penado”. El problema llegó con el párrafo siguiente, que exime de la pena a los progenitores que entreguen a su hijo “en situación de vulnerabilidad, ignorancia o facultades mentales alteradas”, con excepción de quienes tengan antecedentes.

La iniciativa también incorpora el artículo 139 ter, com penas de prisión de cinco a 15 años por facilitar la venta de menores. La prescripción se suspende mientras la víctima no cumpla mayoría de edad.

Pagotto contó que estos días llegaron advertencias de juristas sobre los problemas de redacción, que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas de los jueces. “El dictamen es orientativo”, fue la excusa del senador para leer las correcciones.

Enumeró algunos errores del texto y le llamó la atención Juliana Di Tullio, de Unión por la Patria. “Usted tiene que informar el dictamen”, le exigió. “Es orientativo”, fue la excusa del senador.

Se metió entonces Luis Juez, del PRO, con experiencia como abogado penalista. “El Código Penal tiene que ser muy preciso, no se puede legislar así”, se indignó el cordobés y dejó planteado que la discusión en particular no iba a ser fácil.

Losada recordó que presentó el proyecto hace dos años -para evitar que la acusen de oportunista- y cerró el debate con datos: recordó que Argentina fue sancionada en 2022 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no tener penas precisas a los casos de venta de niños.

“Hay 1.777 denuncias de chicos que están desaparecidos de sus casas. También hay otros que no están, porque ellos mismos (por las familias) los han vendido”, detalló la periodista. La aprobación en general fue con 63 votos a favor, pero pronto quedó en el olvido.

A fojas cero

La discusión en particular comenzó mal y terminó pronto. “La cadena del delito comienza en la familia. ¿Acaso el caso de Loan no empezó ahí? Es muy Zaffaroniano esto”, sostuvo Juan Carlos Romero, de Cambia Federal y aliado del oficialismo, en referencia a la doctrina garantista del exjuez de la Corte.

Losada reconoció luego que la eximicion de los progenitores es parte de un proyecto enviado al Congreso por Alberto Fernández, que nunca fue tratado en el Senado. Esperaba un apoyo de UP que no llegó.

“Muchas personas de asociaciones me dicen que al sacar de la prisión a los progenitores se puede encontrar quiénes son los responsables. Por eso el proyecto dice excluirlos una vez”, justificó la senadora.

El santacruceño José María Carambia la cruzó: “Como está redactado el artículo, se podría entregar el primer hijo y a partir del segundo se aplicará la pena. Es una locura total”, se indignó y tuvo la adhesión de sus pares de otras bancadas. Juez seguía enojado. “Esto ya lo vimos con la ley Blumberg: se toca una parte del Código Penal y, luego, tiene que encajar todo”, explicó.

La vuelta a comisión

El jefe de Unión por la Patria, José Mayans, explicó que lo mejor era volver el debate a comisión. “Vamos a estar diez días acá dentro”, calculó. Martín Lousteau, de la UCR, citó un artículo de la Constitución que permite dar por aprobado en general un proyecto y delegar en la comisión las correcciones.

Guadalupe Tagliaferri (PRO) también aceptó volver atrás. “Yo estuve en la reunión de comisión, pero estos días recibí muchas sugerencias”, contó la senadora.

Para evitar errores de interpretación, hubo consenso para aceptar la oferta de Mayans de ir por el camino más tradicional de volver el debate a la comisión, con la certeza de encontrar luego un consenso para aprobar una versión corregida. “¡Están proponiendo volver a fojas cero!”, se molestó Losada.

La votación para retornar el proyecto a comisión fue a mano alzada y el correntino Carlos Espínola, de Unidad Federal, aclaró que no estaba de acuerdo. Fue el único.