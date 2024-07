Caso Loan: el Gobierno respalda a Patricia Bullrich y acusa a la oposición de hacer uso político

"Es un tema sensible que nos moviliza a todos, y uno de los más difíciles porque se trata de la desaparición de un niño. Todavía no hay hechos claros que nos permitan tener una hipótesis única de trabajo como pasó en su momento con Santiago Maldonado o Rafael Nahuel ", amplió la misma fuente oficialista y aclaró que "la presencia constante de Patricia en el lugar es parte de su personalidad, de estar siempre, de ir a fondo".

El Presidente habló por primera vez sobre el caso de Loan este domingo, en una entrevista con la señal de noticias TN, y defendió a su ministra de las críticas de la oposición. "Cuando se nos llamó, la doctora Bullrich fue y brindó asistencia hasta donde la dejaron. No es que permitieron que las fuerzas federales participaran activamente del proceso. Aun así, en ningún momento se les quitó el hombro. Hoy no se trabaja con una hipótesis o dos. Se está trabajando en todas. Se está haciendo un esfuerzo para encontrar a Loan”, sostuvo Milei.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/PatoBullrich/status/1807485021202055230&partner=&hide_thread=false Fuimos hacia el naranjal, siguiendo los pasos de los últimos minutos en los que Loan fue visto. El allanamiento de las Fuerzas Federales incluye a decenas de agentes con la última tecnología y perros entrenados.



Se trabaja con máxima profesionalidad y con el corazón. pic.twitter.com/cpO0sjPrhu — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 30, 2024

El estilo de Patricia Bullrich

No es la primera vez que la actual funcionaria de La Libertad Avanza atraviesa un hecho de conmoción nacional con repercusiones políticas. De hecho, Bullrich continúa defendiendo su paso por la gestión de Mauricio Macri: destaca tanto en público como en privado el operativo de represión de Gendarmería que terminó con la vida de Santiago Maldonado y del accionar de los prefectos que asesinaron a Rafael Nahuel, aún cuando esos efectivos fueron condenados a cuatro y cinco años de prisión por el crimen del joven mapuche ocurrido en 2017.

Si bien los casos son completamente distintos al que se desarrolla en Corrientes, ya que en los dos primeros se involucraron efectivos y funcionarios de seguridad, sí hay una constante sobreexposición política y territorial de Bullrich, que en su círculo íntimo atribuyen a su personalidad de "ir al frente" en cada uno de los temas que trabaja. "No evalúa si tendrá costos o no. Si tiene que estar en Corrientes, o en cualquier otro lugar lo va a hacer", describen en su mesa chica.

Días atrás, en declaraciones a LN+, Bullrich subrayó el interés del jefe de Estado por la búsqueda del niño. Sostuvo que Milei estaba al tanto de cada detalle y resaltó que mantuvo contacto telefónico con el jefe de Estado cuando estaba de gira por España, Alemania y Praga. "Él estaba al tanto. Lo mantuve informado. Le di información y admití las dificultades que teníamos. Días más tarde, cuando regresó, le llevé un informe. El Presidente estaba muy interesado en conocerlas. Le dije que no quería abandonar la búsqueda en el terreno. Me respondió que haga lo que los expertos me dijeran”, afirmó.