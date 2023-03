Córdoba: Larreta mueve y busca ser el padre de la victoria radical en La Falda

Ni la certeza de una victoria en la apertura del año electoral ofrece bálsamo a las tiranteces que siguen crujiendo en Juntos por el Cambio (JxC) en Córdoba . Confirmando que entre las figuras de la coalición predomina una cuidada tendencia al distanciamiento, sus presidenciables no coincidirán este domingo en la celebración de Javier Dieminger , el intendente que, se prevé, será reelecto en las elecciones que se llevarán a cabo en La Falda .

Dos postulantes no tienen a la ciudad punillense en su agenda inmediata, aunque visitarán la provincia días después. En otros dos casos, de reciente paso por tierras mediterráneas, no repetirán su viaje. Solo uno lo hará y espera concitar toda la atención.

Su cometido no se agota en un registro exitoso en un circuito de escaso aporte al caudal provincial: 14 mil electores. Querrá también estar en lo que podría ser el primer archivo oficial de la fórmula con que JxC podría concurrir a las elecciones provinciales que probablemente se desarrollen en junio: Luis Juez – Rodrigo de Loredo , en dicho orden. Adjudicarse la unidad que aquiete las aguas de uno de los distritos más complejos para el armado de la alianza puede reportar más utilidades en el juego interno cambiemista, donde no abundan las certezas.

Sin embargo, la posibilidad de que el senador y el diputado vayan a oficializar acuerdo alguno en la noche dominical está muy en duda. Ni siquiera que vayan a contar con los resultados de la encuesta elegida como herramienta para la definición de su puja. “No habrá anuncio. No queremos mezclar las cosas. Es una elección local y el protagonista es otro”, dicen en el entorno del presidente del bloque Evolución en Diputados.

La gestión de La Falda expresa los valores que queremos para el futuro: gestión con honestidad y resolver demandas ciudadanas concretas.

Aunque llegará a Córdoba el lunes, Patricia Bullrich, la principal rival de Larreta en la interna amarilla, no estará en el acto que se montará en la avenida Edén. Desbaratando cualquier especulación, en los días previos se encargó de anunciar que su excursión estará vinculada a la apertura del primer local “Patricia presidente” en la capital provincial. También de ratificar su presencia en el almuerzo que organizará la Bolsa de Comercio el martes.

El entorno de la exministra asegura que la decisión está ajustada a un plan que prioriza los recorridos en el territorio como forma de acercarse a las necesidades reales de la gente y, por ende, desdeña las muestras de alborozo de una denostada “clase política”.

Conformamos la mesa Patricia Bullrich 2023 de Córdoba Capital.

Junto a este equipo llevamos la fuerza del cambio a cada rincón de nuestra ciudad.



Sumate a cambiar la Argentina para siempre.

“Hay quienes buscan capitalizar estos momentos. En este contexto, en que la gente parece odiar a la política, ver a seis personas festejando el triunfo de un intendente no creemos que aporte mucho”, dicen a Letra P fuentes del bulrrichismo sin disimular la indirecta.

Las mismas voces aseguran que Larreta debe acudir a esta instancia dado su declive en la intención de voto. “Festeja triunfos, pero cae en las encuestas y dirigentes de su armado ya tiran líneas para este lado, aunque sea de modo subterráneo”, afirman.

Al mismo tiempo admiten un enfriamiento en la relación con Luis Juez, a quien ya ven decididamente en las filas del larretismo pese al apoyo de Bullrich en 2021. Como contraparte, ratifican un vínculo más fluido con De Loredo. “Patricia tomó nota y se acercó más a Rodrigo, algo que también tiene que ver con el acercamiento de éste a Macri. Patricia no se va a pelear con nadie. No hará nada que le ponga obstáculos en su camino, pero no se va a pintar por nadie, como sí hace Horacio, también con la billetera”, explican.

De igual manera, desmienten que la líder del ala dura haya considerado la filiación radical del intendente faldense. “Eso no tiene nada que ver. Al contrario, necesita al radicalismo para llegar. De hecho, sumó una foto con muchos radicales mendocinos. Antes se había reunido con Facundo Manes. Es una decisión puramente estratégica”, confirman.

Otras ausencias

Sólo una semana atrás fue María Eugenia Vidal quien celebró el anuncio del acuerdo entre Juez y De Loredo en su visita a Río Tercero. Sin embargo, la otra presidenciable del PRO que busca hacer equilibrio y colocarse por encima de la interna entre Larreta y Bullrich no subirá al estrado que se montará en la noche del próximo domingo en La Falda.

Tampoco estará Mauricio Macri, quien se espera pise tierras mediterráneas los próximos días. El expresidente, que aún mantiene el silencio sobre si buscará jugar un segundo tiempo, decidió seguir las coordenadas hacia Rosario, donde querrá marcar presencia en el caliente debate sobre dos temas caros a su plataforma: inseguridad y narcotráfico.

Córdoba es el km 0 del cambio y el corazón del 41% que desde 2019 resiste al kirchnerismo.



Entre @rodrigodeloredo y @ljuez está el próximo Gobernador: en equipo, con @SoherElSukaria y el @PROCba, vamos a recuperar el presente y volver a creer en el futuro.

Entre las ausencias de presidenciables de JxC con vistas al previsible triunfo del domingo, es llamativa la de Gerardo Morales, sólo horas después de su lanzamiento oficial como presidenciable. Al cierre de esta nota, su equipo de comunicación informó que no tenía en su bitácora una nueva excursión a una de las provincias donde más presencia ha tenido en los últimos meses.

El jujeño es la máxima autoridad de la UCR, partido al que pertenece Dieminger. Sorprendería entonces que no capitalizara, siquiera simbólicamente, el éxito de un dirigente propio en momentos en que el radicalismo vuelve a elevar la voz pidiendo una importante presencia en la alianza opositora.