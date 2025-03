10D y después: Pablo Carro usará la chapa de CFK para pelearle la cabeza de la lista a Federico Alesandri

De los 98 integrantes de Unión por la Patria (UP) en la Cámara de Diputados, son 46 que terminan su mandato este 2025. El único cordobés es Pablo Carro . El docente y exgremialista tratará de retener la banca para continuar siendo oposición de Javier Milei . Cristina Fernández de Kirchner ( CFK ), ¿la esperanza del boleto ganador?

Sin embargo, Carro integra el grupo de leales de la presidenta del PJ. No objeta las decisiones de cúpula como lo ha demostrado en las elecciones locales de 2023 cuando bajó su candidatura a la gobernación; y mantiene aceitados vínculos con los partidos que integran el universo K mediterráneo. Pondrá todo eso sobre la mesa.

Pablo Carro y CFK Cristina Fernandez de Kirchner.png CFK y Pablo Carro.

Su bloque, tampoco participó en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. “Ya el año pasado tuvimos una apertura bastante oscura, cuando las cámaras sólo tomaban al Presidente o al oficialismo y el resto de los que estábamos allí estábamos pintados”, había declarado a Villanos Radio.

Los acuerdos con el FMI, la quita de medicamentos a jubilados, la negativa a la moratoria previsional, los despidos masivos, el decreto que prorroga, nuevamente, el Presupuesto 2023 para funcionar durante todo 2025 dejando las universidades en situaciones de emergencia, son algunos de los temas que Carro, y UP, rechazan de la administración libertaria.

Por otra parte, como presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, llevó a cabo una sesión en la que expertos en criptomonedas analizaron el funcionamiento del sector y las denuncias sobre la participación del presidente Milei en la estafa de Libra.

El juego de los peronismos

Peronista y kirchnerista, Carro critica también la gestión cordobesista. En Diputados, el cordobesismo -representado por Natalia de la Sota, Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Alejandra Torres- es también oposición, aunque marcada por el dialoguismo.

Sin embargo, en año electoral, la necesidad de alianzas frente a La Libertad Avanza (LLA) es urgente, y desde UP no lo desconocen. En algunos puntos coinciden con parte del bloque Encuentro Federal, en otros no.

Embed - Pablo Carro on Instagram: "La comisión de Comunicaciones e Informática sobre el uso de Criptomonedas y prevención de estafas clarificó algunos elementos claves para que un engaño como el caso $LIBRA efectivamente se produzca: Pocos inversores con información privilegiada para comprar cuando la moneda no tiene valor y luego, una persona pública, con mucho alcance, que le dé visibilidad y legitimidad a la moneda para que muchas otras personas también compren. Los especialistas dieron información precisa sobre cómo rastrear y dónde buscar esos datos para que la justicia argentina investigue. Además, la versión taquigráfica de la comisión de hoy estará disponible para que pueda ser utilizada como insumo de la investigación." View this post on Instagram A post shared by Pablo Carro (@pablocarrook)

Mientras que aún no se habla de definiciones en las listas, algunos nombres fuertes del PJ comienzan a resonar: Juan Schiaretti, De la Sota y otros referencias del gabinete de Martín Llaryora están en danza. Para el kichnerismo el ordenamiento y los perfiles de las candidaturas de los peronismos que competirán en Córdoba, son clave para cerrar su oferta.

La extracción delasotista es un valor que están tomando en cuenta no sólo algunos sectores de kirchnerismo, sino también del Frente Renovador de Sergio Massa. De la Sota suena en todas las variantes justicialistas, aunque ella sostiene que quiere seguir en Hacemos; también otras referencias que crecieron bajo el ala política del tres veces gobernador.

Federico Alesandri, ¿la opción de CFK en Córdoba?

Consultado por Letra P, Carro no quiso adelantar datos sobre su futuro. Pero según admiten varias fuentes del espacio, buscará mantener su banca en representación de la lista que amadrine CFK.

Si la expresidenta de la Nación apostara por una candidatura en Buenos Aires, el efecto arrastre podría beneficiar al representante de Córdoba. Sin embargo nada está asegurado, menos en el bastión cordobés, históricamente refractario.

Lo cierto es que la banca a renovar por este espacio es solo una y Carro no es el único interesado en ocuparla. Federico Alesandri, legislador de Creo Córdoba y excandidato a gobernador por el kirchnerismo que, en su plataforma electoral proponía reformar el Estado con recortes en el gabinete y el gasto de la política, ha manifestado su interés en llegar al Congreso este año.

CFK y Federico Alesandri.jfif CFK y Federico Alesandri, su candidato a gobernador de Córdoba.

Recordemos que el kirchnerismo bajó a Carro de la candidatura a gobernador, minutos antes de que cerrara el plazo de presentación de listas y a dos días del lanzamiento de su campaña. Con poco éxito (2,24% de los votos) el exintentedente de Embalse, Alesandri, ocupó ese lugar en la lista.

El diputado militante

Carro, comunicador social de profesión, tiene una marcada vocación militante por la defensa de luchas sociales. Presente siempre en las calles cada 24 de marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia; en manifestaciones por reclamo de derechos de los jubilados; marchas en defensa de la educación y de las universidades públicas.

Desde diciembre del 2017 se desempeña como legislador en la cámara baja, siempre representando a Córdoba en el espacio liderado por Cristina Fernández de Kirchner: Frente para la Victoria, primero; Frente de Todos, después; y ahora, Unión por la Patria.

La apuesta, ahora, será buscar nuevas estrategias para lograr su objetivo de continuidad. Tiene a su favor que, a diferencia de Alesandri, no es resistido por las vertientes más tradicionales del espacio. Si Cristina juega, la lealtad demostrada todos estos años será su as bajo la manga.