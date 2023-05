Córdoba: la lista de De Loredo para la Capital se puntea en Río Tercero

Todas las fuentes consultadas aseguran que el cierre de listas previsto para este 3 de junio va a ser tranquilo y que el sábado, con margen de tiempo suficiente, será presentada en sociedad a la flamante nómina de postulantes a ediles. “Ya sabemos cómo es Rodrigo, no suelta prenda”, bufaban las partes interesadas.

El deloredismo aspira a tener -como mínimo- cuatro bancas y los nombres que circulan son previsibles, todos de su entorno directo: el concejal de Evolución, Esteban Bria; aunque también lo perfilan para el Tribunal de Cuentas. Una de sus asesoras de extrema confianza de reconocido apellido en el radicalismo de Córdoba continúa en la pelotera de nombres. Se trata de su cuñada, Sofía Aguad. De la seccional séptima, suena el secretario electoral del Comité Capital de la UCR, Cristian Chesarotti; y la legisladora Elisa Caffaratti, nombre que la mayoría ya apunta como “puesto” porque es de confianza del diputado, tiene experiencia legislativa y no puede repetir en el recinto provincial.

La “cuota Mestre”

De Loredo sabe que deberá dedicar atención a la contención del núcleo que lidera el exintendente de Córdoba y rival interno dentro de la UCR Ramón Mestre. Enojado por la nula participación del mestrismo en la nómina legislativa provincial, aguarda que su referencia territorial en Capital sea considerada.

Diego Mestre

La pregunta es ¿a cuál de los hermanos “pagará” De Loredo? Ramón Mestre hace valer su armado, mientras que Diego Mestre declinó su candidatura a la intendencia, apenas el evolucionista confirmó su juego municipal. ¿Unificará al mestrismo? Todo parece indicar que sí, porque las indicios circulantes hablan de una banca a disposición del primogénito de Ramón Bautista Mestre. La legisladora Verónica Garade Panetta, con fuertes vinculaciones con la troupe de la abogacía cordobesa; y su amigo y presidente de bloque durante su gobierno municipal, Lucas Cavallo, están entre los nombres apuntados por género.

Diego Mestre tiene anotado el nombre de Nadia Magut, por las dudas.

Triple para el negrismo

Juan Negri, el concejal que se movió como ninguno para lograr ser intendente de la ciudad, será bien recompensado por su claudicación en pos de la unidad del nuevo radicalismo que aspira a construir de la mano de De Loredo. El jefe de campaña, según las últimas informaciones, podría colar entre los tres lugares que el negrismo ambiciona en la lista para el Concejo.

Un aspirante se impone: Julio Ochoa, del corazón del negrismo y anfitrión de los primeros conversatorios entre Juan Negri y De Loredo, a comienzos del otoño.

https://twitter.com/JuanNegri/status/1663939256895635456 Hoy, junto a @rodrigodeloredo y todo el equipo, presentamos nuestra propuesta número 7 de 60, que consiste en un plan de ampliación y modernización de la Red de semáforos inteligentes.



El mismo consiste en la instalación de 452 controladores para modernizar y recuperar el… pic.twitter.com/U4LeEo46f0 — Juan Negri 2023 (@JuanNegri) May 31, 2023

Las líneas ¿enemigas?

En el ranking de menciones se ubica el matrimonio compuesto por Sergio Piguillem y Guadalupe Mias, por el alfonsinismo. Podría ser un nombre u otro, atendiendo también a la paridad de género que regula la confección de las boletas. El vicepresidente del Congreso provincial de la UCR era un efusivo defensor de la cabeza albirroja para la fórmula provincial, en detrimento del peronista y candidato a gobernador de JxC, Luis Juez.

¿Habrá un lugar para el radical angelocista que pidió internas en su partido hasta último momento? El consenso mayoritario supone que sí, aunque quizá no para el titular de la Línea Córdoba, Javier Fabre, que no ocupó cargos públicos, salvo una efímera excepción. En ese espacio no rechazarán la oferta si llega, pero prefieren decir que en el espacio los perfiles que lo habitan son “ministeriables”.

En el cosmos radical hay otras estrellas sueltas y que no tendrán protagonismo provincial. Se trata de los legisladores Marcelo Cossar y Orlando Arduh. Ambos fueron parte del firmamento mestrista, hoy totalmente alejados. El primero no desea volver al Concejo, según dejó trascender a su entorno, pero presiona por su estrecho colaborador político, también su cuñado, Jaime Juaneda.

En tanto, Arduh achicó distancias con De Loredo a pesar de su convicción de que un radical debía abrir el tramo para el ejecutivo provincial. No suena, pero nadie se anima a descartarlo.