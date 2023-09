Córdoba: con el PJ detrás, Accastello buscará gobernar Villa María por cuarta vez

Como anticipó Letra P, la postulación del funcionario de Juan Schiaretti fue cerrada casi en simultáneo con su lanzamiento por redes, que el propio Gill matizó horas después. La letra chica no estaba redactada. La unidad como capital político, en una oposición que terminó repartida en nueve listas, no entraría en discusión, pero el ex secretario de Obras Públicas no cedería la posta sin asegurarse algunas condiciones, como lugares en el recinto legislativo de la ciudad ubicada a 150 kilómetros de la capital. También, acuerdos programáticos básicos.