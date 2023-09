El veterano de Malvinas, excarapintada y ex titular de la Aduana macrista Juan José Gómez Centurión será el ministro de Seguridad y Defensa si Javier Milei se instala en diciembre en la Casa Rosada, confirmaron fuentes del espacio La Libertad Avanza (LLA) en diálogo exclusivo con Letra P . “Está muy activo; ya contactó por teléfono a quienes lo acompañarán si ganamos” el 22 de octubre, detallaron voceros del espacio libertario.

Gómez Centurión también intentó postularse para este turno electoral, pero declinó su precandidatura y se sumó al espacio del economista libertario. "Por prudencia, por convicción y con la misma certeza de que vamos a rescatar a nuestra Patria del fracaso es que hemos decidido no participar de la próxima contienda electoral", informó el dirigente en su cuenta de Twitter. En ese marco, explicó: "No vamos a ser parte del sistema con el que venimos a terminar. No cuenten con nosotros para ser funcionales a la misma casta política que está metida en absolutamente todas las opciones electorales".