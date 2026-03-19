Córdoba: Amelia López deja la Defensoría de la Niñez y busca blindar el organismo del reparto político

Amelia López , la mujer que moldeó la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (DDNA) de Córdoba , desde su creación en 2016, deja su oficina tras una década de gestión. El Ministerio de Justicia de Julián López propondrá una terna a Martín Llaryora quien deberá elevar un nombre a la Legislatura para su aprobación .

Sin posibilidad de una nueva reelección por ley, la histórica dirigente -que supo comandar el Ministerio de Educación durante el segundo mandato de José Manuel de la Sota - busca blindar a la institución de los vaivenes de la política partidaria.

En diálogo con Letra P , López repasó lo que fue la transformación de un organismo que nació "pequeño y puramente jurídico" hacia uno interdisciplinario con peso internacional y adelantó que continuará presidiendo el Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO) .

La salida de López, el próximo 7 de abril, activa el mecanismo de la Ley 9396 . El procedimiento es políticamente sensible: el Ministerio de Justicia, comandado por Julián López , propone una terna al Ejecutivo y Llaryora debe elevar un nombre a la Unicameral para su aprobación.

Pero, fiel a su estilo de "vieja loba de mar", mencionó la discusión que viene: quién ocupará su lugar en el organismo estatal autónomo en un contexto de crisis social que golpea a las infancias y adolescencias.

julian lopz Amelia López, y el ministro de Justicia Julián López.

Evitando dar nombres a recomendar, señaló: “Si alguien me lo ha preguntado, yo ya lo he dicho. Pero no al gobernador, no he conversado del tema con él”, dijo a este medio.

La funcionaria subrayó que la sucesión, que comenzará a cocinarse en las próximas semanas, no debería ser un salto al vacío si se mira hacia adentro de la institución. Categórica, afirmó que en la Defensoría existen actualmente al menos diez profesionales de altísima calidad que cuentan con la especialización necesaria en niñez y adolescencia para ocupar el cargo.

Sería un "retroceso" para la institución, a su entender, volver a una mirada puramente jurídica porque los problemas que atraviesan hoy los chicos y adolescentes (salud mental, entornos digitales, participación) requieren una sensibilidad que excede los códigos y las leyes. Si bien hizo énfasis en que el equipo técnico ya cuenta con un área legal "impecable", la conducción debe tener una mirada más estratégica y social. En síntesis, que no sea un abogado o abogada.

Una “autopostulante” para la Defensoría de Córdoba

La defensora saliente buscó marcar un estándar de idoneidad, sugiriendo que el conocimiento profundo de la casa y la trayectoria técnica deberían primar sobre las "autopostulaciones" externas o los acuerdos políticos de ocasión.

Esto se debe a que se conoció públicamente una autopostulación. Es el caso de la abogada de familia y especialista en asuntos de género, Sabrina Kenis, quien contó de la iniciativa, avalada por la Universidad Católica de Córdoba, en radio Mitre Córdoba. El dato no es menor en la aritmética política cordobesa: Kenis es la esposa del legislador radical Dante Rossi, varias veces sindicado por sus pares boinablanca por incomprobados acuerdos políticos con el cordobesismo.

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"Sería triste que alguien llegara por ser 'la esposa de'. Esta institución no puede ser una prenda de amor. Quien venga debe tener especialización en niñez y adolescencia, no basta con ser abogado", disparó, y siguió: “A la institución no ha venido nunca" y que, por lo tanto, no conoce el funcionamiento real del día a día en la Defensoría.

López, médica de profesión, marcó la cancha señalando que a diferencia de las Defensorías nacionales, "esto no es un concurso abierto" donde uno se anota, sino un proceso de selección basado en estándares internacionales y leyes específicas.

El futuro de Amelia López

Informó que hasta el 2027 ocupará la presidencia del Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ILO) y continuará brindando asesoría a otras provincias que buscan replicar el modelo cordobés. "No me voy triste porque cumplí la función, pero tampoco me voy a mi casa a descansar", confesó entre risas.

Ahora, el desafío para Llaryora será elegir si mantiene el perfil técnico-político de alta especialización que imprimió López o si utiliza la Defensoría como una moneda de cambio en las negociaciones con la oposición.