Debate presidencial: Bullrich evitará el coucheo excesivo para sacar su mejor versión en el otro round

Para el nuevo round esperan que la exministra de la gestión Cambiemos se mueva con mayor naturalidad, y su discurso en torno al orden, la mano dura, la lucha contra el narcotráfico o el respaldo a los efectivos de seguridad le hagan ganar la centralidad que no tuvo este domingo al hablar de economía, uno de sus puntos débiles a la hora de comunicar. De ahí la incorporación reciente de Carlos Melconian a su estructura, no sólo como su eventual ministro, sino también como vocero en esta área hipersensible para el gobierno de Unión por la Patria.

El principal apuntado por no haber sacado la mejor versión de Bullrich fue Martín Siracusa, uno de los asesores económicos de la campaña de JxC y hacedor de la estrategia de comunicación que iban a desplegar este domingo sobre el escenario. "La están sobrecoucheando y eso no funciona. No entienden que Patricia no es Horacio (Rodríguez Larreta)", sostuvo a Letra P un dirigente con peso específico propio dentro el PRO, que hasta ahora se mantuvo al margen de los últimos días de entrenamiento.