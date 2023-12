Con sangre, sudor y lágrimas, Llaryora logró una ley clave para fondearse

Me abstuve de votar el proyecto de ley 38468 porque mi decisión no cambiaba en absoluto la decisión del ejecutivo de aprobar la ley y contar con los 35 votos necesarios, apelando incluso a la definición por parte de la vicegobernadora. Doy razones:

Ley y paro

El Partido Cordobés se jugó una carta brava. Afuera del recinto, la dirigencia del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) coparon los pasillos del edificio para reclamar por “un proyecto que perjudica al empleado estatal”. Ante la aprobación, convocaron para el jueves a un paro y movilización por entender que no se respetó lo firmado la semana pasada, cuando en fallida sesión se consensuó no tocar los aportes.

Adentro, en los despachos, la temperatura no era menor. El tratamiento sobre tablas y sin despacho de comisión no sorprendió a casi nadie. No obstante, las críticas volvieron a hacerse notar. “Qué necesidad hay de aprobar esto entre gallos y medianoche. Tiempo hay”, lanzaron desde la oposición, poniendo en foco en los números. “Salvo que el exgobernador Juan Schiaretti no haya dejado las cuentas tan claras como dijo”, torearon desde uno de los bloques mayoritarios.

Sepan los cordobeses que el proyecto implica un aumento del aporte personal que impacta automáticamente en un recorte jubilatorio. Además, aumenta el aporte a la obra social Apross con el pésimo funcionamiento que todos conocemos.



El Estado es el… pic.twitter.com/FVoYEZWAXu — Alejandra Ferrero (@AleFerrero_ok) December 27, 2023

El texto prevé la suba de los aportes del 2% para la Caja de Jubilaciones y un aumento del 1% en los aportes destinados al Apross, la obra social del personal público. Además, también autoriza al directorio de la obra social a establecer un aporte solidario regular y constituir un fondo complementario destinado a cubrir enfermedades emergentes, tratamientos prolongados, prácticas y tecnologías innovadoras.

Rosca de pasillo

El caminito estuvo lejos de ser un lecho de rosas. Durante toda la mañana, el presiente del bloque Miguel Siciliano y el presidente provisorio Facundo Torres Lima, ambas espadas llaryoristas, extremaron las habilidades a los fines de llegar al quórum.

Sobre el cierre de la sesión, Torres Lima se tiró sobre la granada al señalar que, con la altura de un estadista, “Llaryora tomó esta decisión dolorosa” para encausar económicamente a Córdoba dentro de la actual situación. Antes se tomó el tiempo para ponerle color de fin de año a la sesión al agradecer 60 pan dulces elaborados por los reclusos de la cárcel de Bouwer que recibieron los legisladores y legisladoras.

Lejos de ese clima, la oposición siguió por el camino de las críticas. “Es meterle la mano en el bolsillo a los laburantes. Y lo vamos a votar en contra. Quieren llevarse por delante todo, como intentaron hacer la semana pasada y como ocurrió con el Tribunal de Cuentas”, alzó la voz un encumbrado legislador opositor. “Si no hay plata, que se fijen en la cantidad de agencias y ministerios que hay”, chicanearon.

La resistencia de los gremios públicos, que se puso en escena con la presencia dentro y fuera del recinto al igual que la semana pasada, mostró una de las patas flojas de la mesa de Llaryora: la falta de un interlocutor de peso con el gremialismo cordobés. Pese a contar con un par de legisladores de extracción sindical, el puente con el movimiento obrero no tiene el apuntalamiento que tuvieron Schiaretti y José Manuel de la Sota.

“Si esta ley sale, van a tener cordobeses y los sindicatos en la calle”, apuró Walter Gispert, legislador del Frente Cívico, el partido de Luis Juez. Así será.

Propios y no tanto

De movida, todas las miradas apuntaban a los monobloques pasibles de colgarse el cartel de aliados. Circunstanciales o no. La exopositora Karina Bruno, allegada al presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani; el libertario Agustín Spacessi y Federico Alesandri, excandidato a gobernador de Unión por la Patria, fueron los enfocados. En los dos primeros casos, el oficialismo logró mantenerlos en el cauce.

Distinto fue el caso de Alesandri. Contra los pronósticos iniciales, el representante referenciado con el PJ nacional votó de manera negativa. Y lo hizo con fuertes argumentos contra Llaryora al señalar que “a 17 días de gestión, no es un voto vanguardista recortar los salarios de los trabajadores”. “Hay que tender puentes y no cavar trincheras, como dijo De la Sota”. Dardo al corazón de Hacemos Unidos por Córdoba.

Con todo, Torres Lima aplacó las críticas bajando la espuma: “Espero que con el tiempo, se destaque el Disney de la gestión de Martín Llaryora”, cerró Torres Lima antes de dar paso a la votación final.

Lejos estuvo de ser el cierre de la sesión, ya que luego de un acalorado cuarto intermedio, volvieron a sus bancas y se cobraron algunas “facturas pendientes”.

Casi como una cena de fin de año en familia.