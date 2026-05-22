La Justicia anuló la elección nacional de la UOM, desplazó a Abel Furlán e intervino el gremio por seis meses

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo anuló la elección nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), desplazó a la conducción encabezada por Abel Furlán e intervino el gremio por 180 días, tras detectar irregularidades en el proceso electoral originado en la seccional Zárate-Campana.

La decisión fue adoptada por la Sala VIII del tribunal laboral, que también declaró nulos los comicios realizados en la seccional Campana, punto de partida de una causa impulsada por la Lista Naranja. Esa agrupación había denunciado irregularidades en el proceso electoral desarrollado entre el 2 y el 4 de marzo de 2026.

En un fallo de fuerte impacto político y sindical, los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González concluyeron que el proceso “no garantizó una elección confiable, segura ni transparente”. Según la resolución, se vulneraron principios de democracia y libertad sindical contemplados en la Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) .

El expediente indicó que la Lista Naranja, encabezada por Angel Derosso , representante de la oposición en la UOM Zárate-Campana , presentó una denuncia ante la Junta Electoral seccional el 3 de marzo. Allí cuestionó la falta de garantías del proceso y pidió que la votación se realizara en una sola jornada, con escrutinios provisorios al cierre de cada día.

Mi abrazo, solidaridad y acompañamiento a los trabajadores metalúrgicos y a su conducción, Abel Furlán, que en estas horas están sufriendo una desmedida persecución judicial a través de la intervención de la UOM. Un signo de esta época mafiosa en la que estamos.

De acuerdo con la causa, la Junta Electoral seccional, alineada con Furlán, rechazó esos planteos y mantuvo el esquema de votación durante tres jornadas. También resolvió que las urnas quedaran bajo custodia en la sede sindical, supervisadas por la propia Junta.

El eje central del fallo estuvo puesto en ese mecanismo. La Cámara remarcó que las urnas permanecieron bajo control exclusivo de la Junta Electoral dentro del sindicato, sin recuentos diarios provisorios ni garantías suficientes sobre la inviolabilidad del sufragio.

Intervención judicial y desplazamiento de la conducción

Entre los argumentos centrales, los camaristas señalaron que la extensión de la elección por tres días y la ausencia de escrutinios públicos diarios, como prevé el estatuto de la UOM y el decreto reglamentario 467/88, impidieron verificar la autenticidad de los votos y la seguridad del proceso electoral.

El fallo también invalidó la proclamación de la lista Violeta y Azul, vinculada al oficialismo, en la seccional Zárate-Campana. Además, ordenó el cese inmediato de todos los funcionarios electos, entre ellos Abel Furlán y los integrantes del Colegio Electoral relacionados con esa elección.

La Sala VIII dispuso la intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) tanto a nivel seccional como nacional y designó como interventor al Dr. Alberto Biglieri. Tendrá un plazo de 180 días para administrar el gremio, controlar su funcionamiento interno y convocar a nuevas elecciones bajo condiciones de transparencia, con informes trimestrales ante la Cámara.