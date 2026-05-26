GREMIALES

UOM: la Agrupación Azucena Villaflor acusó a Abel Furlan por desmanejos y fraude electoral

La Lista Naranja cuestionó el manejo de fondos, la situación de la obra social y reclamó elecciones “libres y transparentes” en Campana.

Por Letra P | Periodismo Político
Paritarias: Abel Furlán en una movilización de la UOM (Foto: NA)

Paritarias: Abel Furlán en una movilización de la UOM (Foto: NA)

La Agrupación Azucena Villaflor – Lista Naranja salió al cruce del secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlan, luego de sus declaraciones sobre la intervención sindical. El espacio opositor rechazó la idea de una “persecución política” y denunció supuestos desmanejos económicos, irregularidades electorales y abandono de la obra social.

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Según expresaron desde la agrupación, los afiliados “conocen la verdad” sobre la situación del gremio y sostuvieron que la conducción intenta “ocultar años de desmanejos” mediante acuerdos políticos y sindicales. Además, remarcaron que la discusión central pasa por el uso de los recursos de la organización y la falta de rendición de cuentas.

Las denuncias contra Abel Furlan y la conducción de la UOM

Uno de los principales cuestionamientos apunta a la empresa USEM, vinculada al manejo financiero de la organización sindical. Desde la Lista Naranja señalaron que la firma fue creada junto a Soledad Calle y denunciaron que “cientos de millones de pesos” pertenecientes a los trabajadores metalúrgicos no tendrían una explicación clara sobre su destino.

También cuestionaron el estado de la obra social y el funcionamiento del sanatorio vinculado al gremio. En ese sentido, aseguraron que existen problemas estructurales y denunciaron que, mientras faltan recursos para el sistema de salud, se destinaron fondos millonarios a la construcción de una nueva sede sindical.

Otro de los puntos mencionados por la agrupación tiene relación con las negociaciones salariales del sector siderúrgico. Según expresaron, los trabajadores arrastran “dos años sin recomposición salarial”, situación que atribuyeron a la conducción nacional del sindicato.

Reclamo por elecciones “libres” en Campana

La agrupación también denunció presuntas irregularidades durante las elecciones gremiales en Campana. Según indicaron, existieron denuncias de fraude y presencia de barras bravas y efectivos policiales para “condicionar el voto” de los afiliados.

“A los gremios les decimos claro: cualquier apoyo a Furlan no es solidaridad. Es respaldar a alguien que usa la UOM para sus negocios personales”, manifestaron desde el espacio opositor.

En el mismo comunicado, la Lista Naranja afirmó que Furlan “no quiere elecciones limpias porque sabe que las perdería” y aseguró que continuarán reclamando que los afiliados de Campana, Zárate, Escobar y Baradero puedan elegir “libremente” a sus representantes sindicales.

Desde la agrupación remarcaron que no responden “a ningún partido político ni a ninguna corporación” y definieron su espacio como una representación de trabajadores metalúrgicos de base.

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