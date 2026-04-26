TENSIÓN EN ESTADOS UNIDOS

Donald Trump fue evacuado tras un ataque armado en la cena de periodistas de la Casa Blanca

El presidente y la primera dama, Melania Trump, fueron retirados del lugar de manera preventiva, Un agente resultó herido y el atacante fue detenido.

El atacante al momento de ser detenido, según una foto difundida por el propio Donald Trump

El atacante al momento de ser detenido, según una foto difundida por el propio Donald Trump

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue evacuado de urgencia la noche del sábado de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, después de que un hombre armado forzara un puesto de control del Servicio Secreto, intercambiara disparos con agentes e hiriera a uno de ellos. El atacante fue detenido en el lugar.

Notas Relacionadas
Donald Trump vs. León XIV
NUEVO (DES)ORDEN MUNDIAL

Por qué Trump y León XIV protagonizan una disputa inédita

Por 
Letra P | Guillermo Villarreal
Guillermo Villarreal

El incidente ocurrió a las 20:36 en el lobby del Washington Hilton, el hotel donde se celebraba el evento. El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California, se abalanzó sobre el puesto de seguridad armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos. El agente herido tenía puesto el chaleco antibalas y sobrevivió.

image

Junto a Trump fueron evacuados la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y los principales miembros del gabinete: el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio, la directora de inteligencia nacional Tulsi Gabbard y el director del FBI Kash Patel, entre otros. Era la primera vez que Trump asistía a la cena siendo presidente.

"Un lobo solitario", según Donald Trump

Desde la Casa Blanca, adonde fue trasladado de inmediato, Trump habló ante la prensa. Calificó al atacante de "lobo solitario" y "persona enferma", y elogió la respuesta del Servicio Secreto. Dos fuentes le dijeron a CBS News que Allen le manifestó a investigadores que su intención era disparar contra funcionarios de la administración Trump. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, confirmó que hay indicios preliminares en esa dirección, aunque el móvil sigue bajo investigación.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció dos cargos iniciales: uso de arma de fuego en un crimen violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. Anticipó que se esperan más cargos. Allen quedará detenido hasta su comparecencia ante un tribunal federal el lunes.

El perfil del atacante

El perfil del detenido sorprendió a investigadores y vecinos. Según su LinkedIn, Allen se graduó en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California en 2017 y obtuvo una maestría en ciencias de la computación el año pasado. Trabajaba como docente en una empresa de preparación para exámenes universitarios. No tenía antecedentes penales y no estaba en el radar de las fuerzas de seguridad.

Líderes de Europa, Canadá e India expresaron su alivio y condenaron lo ocurrido. En tanto, el presidente argentino Javier Milei condenó el "nuevo intento de asesinato" contra Trump

Temas
Notas Relacionadas
Donald Trump y Keir Starmer, en conflicto por Malvinas.
CONFLICTO POR LA SOBERANÍA

El supuesto apoyo de Trump a la causa Malvinas provoca la reacción del Reino Unido: "Las islas son británicas"

Según la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos tomaría represalias con sus aliados de la OTAN que no lo apoyaron en su guerra contra Irán.
Javier Milei espera que su alineamiento con Donald Trump derive en un histórico giro de Estados Unidos sobre las islas Malvinas.
LA QUINTA PATA

Trump, Milei y Malvinas: espejismos del alineamiento a ultranza

Estados Unidos sugiere un giro histórico que ilusiona en Argentina. Realidad y fantasía. ¿Está lista la ultraderecha local para el ocaso de la norteamericana?

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

La Guerra del Asado: la caída de la barrera sanitaria no logra ordenar el mercado en la Patagonia
ZONA DESFAVORABLE

La guerra del asado continúa

Por  Ariel Boffelli
Karina Milei posa para la foto, durante el acto en Suipacha.
DISCUSIÓN 2027

Karina Milei llamó a ganar la provincia de Buenos Aires y consolidar el rumbo libertario

Axel Kicillof al llegar a la reunión del Consejo del PJ bonaerense
PERONISMO BONAERENSE

Kicillof Presidente: el gobernador ya conduce un PJ viejo y estragado por la interna

Por  Juan Rubinacci
Mario Secco, Miguel Gargaglione, Federico Achaval, Pablo Petrecca, Leonardo Nardini y Javier Martínez, algunos de los intendentes que no se pueden presentar.
REFORMA POLÍTICA

Intendentes sin reelección en Buenos Aires: cuánto poder de fuego pierde cada fuerza en 2027

Por  José Maldonado