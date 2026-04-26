Donald Trump fue evacuado tras un ataque armado en la cena de periodistas de la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , fue evacuado de urgencia la noche del sábado de la cena anual de corresponsales de la Casa Blanca, en Washington, después de que un hombre armado forzara un puesto de control del Servicio Secreto, intercambiara disparos con agentes e hiriera a uno de ellos. El atacante fue detenido en el lugar.

El incidente ocurrió a las 20:36 en el lobby del Washington Hilton, el hotel donde se celebraba el evento. El sospechoso, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, residente de Torrance, California, se abalanzó sobre el puesto de seguridad armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos. El agente herido tenía puesto el chaleco antibalas y sobrevivió.

Junto a Trump fueron evacuados la primera dama Melania Trump, el vicepresidente JD Vance y los principales miembros del gabinete: el secretario de Defensa Pete Hegseth, el secretario de Estado Marco Rubio, la directora de inteligencia nacional Tulsi Gabbard y el director del FBI Kash Patel, entre otros. Era la primera vez que Trump asistía a la cena siendo presidente.

Desde la Casa Blanca, adonde fue trasladado de inmediato, Trump habló ante la prensa. Calificó al atacante de "lobo solitario" y "persona enferma", y elogió la respuesta del Servicio Secreto. Dos fuentes le dijeron a CBS News que Allen le manifestó a investigadores que su intención era disparar contra funcionarios de la administración Trump. El fiscal general en funciones, Todd Blanche, confirmó que hay indicios preliminares en esa dirección, aunque el móvil sigue bajo investigación.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, anunció dos cargos iniciales: uso de arma de fuego en un crimen violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. Anticipó que se esperan más cargos. Allen quedará detenido hasta su comparecencia ante un tribunal federal el lunes.

El perfil del atacante

El perfil del detenido sorprendió a investigadores y vecinos. Según su LinkedIn, Allen se graduó en ingeniería mecánica en el Instituto Tecnológico de California en 2017 y obtuvo una maestría en ciencias de la computación el año pasado. Trabajaba como docente en una empresa de preparación para exámenes universitarios. No tenía antecedentes penales y no estaba en el radar de las fuerzas de seguridad.

Líderes de Europa, Canadá e India expresaron su alivio y condenaron lo ocurrido. En tanto, el presidente argentino Javier Milei condenó el "nuevo intento de asesinato" contra Trump