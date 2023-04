Con el Presidente fuera de combate, crece desde La Plata el clamor por CFK

Hasta que se enteró por las redes sociales, a las 09.53 de este viernes, Axel Kicillof no sabía que el presidente Alberto Fernández anunciaría que renunciaba a competir por su reelección. El movimiento, esperado desde hace tiempo por el gobernador y su entorno político, acelera ahora el operativo clamor CFK 2023 que vienen empujando desde La Plata para que la presidenta revea su decisión de no postularse “a nada” y se ponga al frente de una candidatura del Frente de Todos (FdT). No lo dicen, pero esperan definicones de la vicepresidenta en los próximos días, quizás la semana que viene, en un acto en el Teatro Argentino.

“Es una decisión lógica y natural”, fue la primera lectura que se hizo en los despachos políticos del kicillofismo. “Ir a la reelección luego de una gestión que no supo o no pudo dar todas las respuestas que se esperaban de nuestro Frente no hubiese sido una buena decisión. No era una opción ganadora”, decían este mediodía.