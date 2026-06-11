Sin foto y con anuncio de sobrevida, Manuel Adorni reunió a la mesa política

No hubo foto, pero sí un anuncio de sobrevida en medio de la reunión de la mesa política. Ante el silencio generalizado del gabinete, Manuel Adorni avisó por sus redes que irá al Senado en julio para brindar su demorado segundo informe de gestión. La vicepresidenta Victoria Villarruel lo apuró y quiere que asista antes.

La tensión dentro de la nueva reunión con la que el Jefe de Gabinete buscaba un respaldo después de revelar su declaración jurada, en la que blanqueó que tenía criptomonedas en negro que no había reportado, se vivió desde la previa. Minutos antes de ingresar a la reunión, Patricia Bullrich detonó otra bomba política dentro de la Casa Rosada al reiterar sus cuestionamientos contra el vocero.

"Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, según consignó el diario La Nación. Hace poco más de un mes, Bullrich también había cuestionado a Adorni por demorar la presentación ante la Oficina Anticorrupción, algo que recién realizó este miércoles por la noche.

Acabo de comunicarle a la mesa política que durante el mes de julio iré al Senado de la Nación para presentar el Informe de Gestión del Gobierno. Fin.

La postura de la exministra de Seguridad fue la excepción a una regla generalizada en el oficialismo, que se resguardó en un incómodo silencio. Lejos de confrontar o dar una respuesta en términos duros contra Bullrich, en el equipo de Adorni eligieron bajarle el tono a la disputa. De hecho, el propio jefe de Gabinete había anticipado que le mandó a comprar una torta para celebrar el cumpleaños número 70 de la exministra.

A la previa picante de Bullrich se sumó el nuevo faltazo al cónclave de Toto Caputo. El ministro de Economía adujo compromisos familiares para, otra vez, no asistir a una reunión de mesa política. La ausencia alimenta la versión de que el Titular del Palacio de Hacienda es uno de los que reclama, por lo bajo, un paso al costado de Adorni.

El silencio del Gabinete

El silencio del equipo ministerial se debió, en esta oportunidad, no a una suerte de complicidad con Adorni dentro de un operativo blindaje, sino todo lo contrario. Buena parte de los ministros, secretarios y asesores de la administración libertaria se preocuparon aún más al escuchar al jefe de Gabinete en La Nación+.

Para las fuentes libertarias consultadas, Adorni se rodeó en las últimas cuatro semanas, en las que preparó su defensa judicial, de abogados y contadores personales y prescindió de las recomendaciones políticas del gabinete. Es decir, ninguno de los integrantes de la mesa política estuvo detrás de la estrategia para intentar explicar el patrimonio del jefe de los ministros.

Bullrich y Adorni Manuel Adorni y Patricia Bullrich.

Pese a que a la nueva explicación mediática de Adorni no cayó del todo bien en la administración libertaria, considerando que admitió haber evadido, el equipo legal del jefe de Gabinete celebró este jueves a la madrugada la eficacia de la estrategia. De ahí que algunas fuentes que deambulan con regularidad por Balcarce 50 lo graficaron de esta forma: "Pensó en lo judicial y no en que nos complica a todos". La cita hace referencia a que el funcionario busca evitar la figura de enriquecimiento ilícito en la Justicia.

Santiago Oría, el único respaldo

Al menos por ahora, el único que respaldó en público a Adorni fue el director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia, Santiago Oría. "Listo, Manuel explicó todo perfecto y completo. Quedó clarísimo que no robó y que el periodismo mintió alevosamente. La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que es inocente. FIN", publicó el cineasta, poco después de que terminara la entrevista del vocero.

El presidente Javier Milei compartió el posteo en su cuenta de Twitter, pero, al menos al cierre de esta nota, no había escrito un mensaje de apoyo a su funcionario, como sí hizo en anteriores oportunidades.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Santiago_Oria/status/2064895149008622010&partner=&hide_thread=false Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE.



La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN.



Btw, hoy buena parte del periodismo hizo un PAPELÓN hablando de… — Santiago Oría (@Santiago_Oria) June 11, 2026 Manuel Adorni.

Tampoco se asomó ningún ministro a respaldar al jefe de Gabinete, como sí ocurrió en el pasado, luego de que Karina Milei bajara la orden de montar un operativo apoyo. "Escuchen lo que dijo Adorni, no lo que los periodistas dicen que dijo Adorni", posteó Lilia Lemoine, al compartir el video de la entrevista. La diputada añadió que "quien debe juzgar no es periodismo, no la Justicia".

Fueron las únicas dos voces en público a favor de Adorni.