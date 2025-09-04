Ciudad: una legisladora del PRO propuso declarar personalidad destacada al dueño de la Suizo Argentina

Poco antes de que desatara el escándalo por el supuesto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), la legisladora porteña del PRO Patricia Glize propuso declarar personalidad destacada porteña a Eduardo Kovalivker , el principal accionista del laboratorio involucrado en la trama de corrupción del Karinagate. El proyecto iba a ser tratado en la sesión de este jueves.

Hace una semana, el empresario que es el principal accionista de la compañía investigada y padre de Jonathan y Emmanuel, también involucrados, se presentó en Comodoro Py para entregar su celular personal en el juzgado de Sebastián Casanello . El magistrado federal está a cargo de la causa que comenzó con la filtración de supuestos audios del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo , en los que revela un mecanismo ilegal de recaudación a cargo de Karina Milei .

La diputada fundamentó su iniciativa en su trayectoria literaria del empresario al que definió "muy activo en el ámbito literario, participando en charlas y talleres, y compartiendo su experiencia con nuevas generaciones de escritores y lectores", que lo vuelven "merecedor del reconocimiento como Personalidad Destacada de la Cultural". Entre los considerandos del proyecto, Glize destaca que Kovalivker "es un escritor y poeta argentino nacido en 1946" y que "ha incursionado en la literatura erótica".

El proyecto de la diputada de Vamos por Más, nombre que adoptó en la Legislatura el oficialismo, llegó a incluirse en temarios a tratar en la reunión de la comisión de Labor Parlamentaria. Allí se iban a buscar consensos para intentar que la Legislatura vuelva a sesionar este jueves, para salir de la parálisis que la llevó a tener una sola sesión ordinaria en el año. A primera hora de este jueves, el legislador de PRO, Darío Nieto , solicitó retirar el proyecto, que quedó en reserva en la Secretaría.

Si bien el proyecto está fechado en julio, permaneció activo e incluso, recibió el despacho de la comisión de Cultura que preside la macrista Cecilia Ferraro, pero recibió el respaldo para ser tratado en el recinto por integrantes de todos los bloques, incluidos el peronista Alejandro Grillo y Graciela Ocaña, quien conoce el mundo de los laboratorios por su paso por el PAMI y el Ministerio de Salud.

Quién es Patricia Glize

La actual legisladora consiguió ingresar en las listas del oficialismo en 2023 respaldada por Patricia Bullrich, que por entonces empezaba su pelea con Horacio Rodríguez Larreta por la candidatura presidencial del PRO. Sin embargo, no acompañó los movimientos posteriores de su mentora.

Cuando la actual ministra de Seguridad de Javier Milei acató la orden de afiliarse a La Libertad Avanza, también firmó el pase de sus legisladores al bloque violeta, un movimiento que Glize resistió para permanecer en el oficialismo. Hace un año, ya había generado polémica su iniciativa “BA Creativa”, un concurso dirigido a jóvenes emprendedores de la moda que tenía como premios pasantías en estudios de arte o de diseño de moda.