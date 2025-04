Ciro Seisas: "Me gustaría disputar la intendencia de Rosario"

-Hay un mensaje claro: la gente prefiere votar a personas que no están vinculadas con la política tradicional . Es un elemento común entre las 135 mil personas que me eligieron a mí, a Juan Pedro Aleart , a Amalia Granata y a Juan Monteverde , que nos definimos como de afuera de la política. Yo tengo 25 años de trabajo en el sector privado y tres en política. En ese duelo siempre hay una ventaja para el que viene de afuera. Me pasó a mí en 2021 y, si hay un sello importante con un Presidente con buena imagen, mejor.

-¿Influyó el factor nacional en la discusión?

-Dos días antes de las elecciones el Gobierno tomó una medida económica que se esperaba hacía casi dos años, eliminar el cepo. Algo de conexión entre una cosa y la otra tiene que haber, necesariamente. Don cosas lógicas de la democracia y de la política. Sergio Massa hizo lo mismo cuando prácticamente derogó el impuesto a las ganancias en medio de la campaña presidencial de 2023.

-¿Cómo toma quedar afuera de la Convención?

-Me hubiese encantado formar parte, pero ya estuve en la discusión por la Ley de Necesidad de Reforma. Soy uno de los redactores de esa ley que introdujo el ítem de la autonomía de Rosario, el límite a las reelecciones indefinidas, la eliminación de los fueros, ficha limpia, elecciones cada cuatro años, que las comunas sean municipios. Hay un abanico de cuestiones que me colocan dentro de la película de la reforma, no afuera. El paso fundamental lo dimos nosotros. A mí nadie me va a sacar ese orgullo y voy a ser parte del proceso.

Seisas1.jpg Ciro Seisas, en su charla con Letra P.

-¿Cuál es su lectura de lo que pasó el 13 de abril?

-Hay desconfianza con la política. Los cambios en seguridad no se tradujeron en votos. El nivel de participación fue bajísimo. Fue una elección inédita y a simple vuelta. Hay que analizarlo todo, pero no hay que dejar de ver la gran película: yo laburé para el mejor gobernador de la historia de Santa Fe, que es Maximiliano Pullaro, sigo sosteniendo que hay que hay que darle la oportunidad de reelegir e hice mi esfuerzo para tener el número de constituyentes para sacar la Constitución que nosotros queremos.

La campaña de Unidos para Cambiar Santa Fe

-Hablemos de la campaña. ¿Haría algo distinto?

-Si bien nunca fui agresivo, me defendí de agresiones personales y tal vez ni siquiera debería haberme tomado ese trabajo. No debería haberme sorprendido de un cambio de actitud del principal rival que tuve (NdR: se refiere a Aleart). Eso me descolocó. Es otra persona completamente distinta a la que conocí, no sé si el verdadero era aquel y ahora es otra cosa o si el verdadero siempre fue este. Tampoco debería importarme tanto, pero me descolocó el ataque directo de una persona a la que conozco.

-¿Se enfocaron mucho en disputar con La Libertad Avanza y se descuidaron de que surgiera una figura como Monteverde?

-Polaricé con un candidato que no sabe lo que vamos a hacer en la Convención, pero no con La Libertad Avanza. Tenemos con ellos algunos puntos en común y algunas diferencias sustanciales, como que no invierten en infraestructura. La polarización siempre fue contra el pasado, contra quienes no quieren los cambios en la Constitución, y eso está en la órbita del peronismo. Evidentemente, hay muchas cuestiones para ajustar y mejorar. De lo contrario, no se hubiese expresado el voto de la manera que se expresó a favor de Monteverde.

-Usted obtuvo casi los mismos votos que el gobernador en Rosario, mucho menos de los que sacaron en 2023. ¿Por qué no pudieron capitalizar los resultados en seguridad?

-La gente considera que si tenés un trabajo, lo mínimo que tenés que hacer es hacerlo. No lo considera un valor extra.

Cómo ganar Rosario

-¿Qué debe cambiar Unidos para mejorar la elección en Rosario?

-Hay cosas que se están haciendo en la ciudad -obras, cambios en empresas de servicios, inversiones en pavimento, en cloacas, etcétera- que cuando se terminen de plasmar y se vea el beneficio que traen, que va a suceder en los próximos meses, van a cambiar el escenario. También se ordenó la interna, porque había mucha dispersión entre las listas oficialistas.

-Había diez listas en Unidos.

-Exacto. Ahora todo se consolida hacia una sola candidata, Carolina Labayru, cuya fortaleza es pararse de manos a los malos y que labura como una máquina. Es una buena oportunidad para que empecemos a ver que quien labura, a diferencia del que opina -que es mucho más irresponsable- es el que se lleva la elección. Los chantas y opinadores que salieron bien en esta elección van a quedar como eso.

Pullaro y Seisas.png Maximiliano Pullaro y Ciro Seisas.

-¿Considera posible un triunfo de Unidos en junio?

-Totalmente. Voy a trabajar con todas las fibras de mi energía y de mi ser para apoyar a Carolina Labayru y para lograr los cambios que la ciudad necesita. Está muy pegada la elección general al inicio de la Convención, así que lamentablemente estos vivos van a aprovechar: harán campaña en la elección general, después irán a la Convención y alguno va a terminar de candidato a diputado en octubre. Tengamos cuidado con eso, porque nos toman el pelo en la cara.

El futuro de Rosario

-La Libertad Avanza hizo una mala elección provincial, pero una buena elección local. ¿El problema es Rosario?

-Rosario es una ciudad rebelde, muy auténtica, como ninguna otra. Es una ciudad en la que no penetran fácilmente cosas diseñadas afuera. Sucede también que una marca y una persona conocida pueden garantizar un buen resultado. Fijate que el candidato ganador en la categoría de convencional departamental no ganó en la categoría a concejal. Eso es porque Rosario vota pensando.

-¿Y por qué no lo eligió a usted?

-Porque ya estoy dentro de la política, ya no me consideran un outsider. Si hubiese habido un candidato tradicional compitiendo contra mí, el lugar de outsider hubiera sido mío. Eso forma parte de mi análisis y es una tranquilidad para el trabajo que vengo desarrollando, porque significa que todo el mundo sabe que soy senador, cosa que a los anteriores no les pasaba, porque es un lugar complejo. Yo me planté el día uno a proponer la autonomía de la ciudad y me fui en diciembre de 2024 con la autonomía en la mano.

SeisasJavkin.webp Ciro Seisas y Pablo Javkin.

-¿La gestión municipal influyó en el resultado electoral?

-Hay un vínculo, pero el resultado va a cambiar cuando empiece a ser mucho más palpable en la vida cotidiana de la gente. A esta gestión le tocó atravesar cuatro años de absoluto abandono económico y político y una pandemia. Cuando se logró que los vientos soplaran juntos, obtuvimos el Acuerdo Rosario, con 35 obras fundamentales que empezaron el año pasado, pero todavía no llegó el resultado final de ese proceso. Entre este año, el que viene y 2027 se va a producir una de las transformaciones más grandes que se haya visto en Rosario.

-Habla de 2027. Pese al resultado del 13 de abril, muchos piensan en usted como candidato a intendente. ¿Le gustaría?

-Por supuesto que me gustaría disputar la intendencia, pero quiero ser cauto. Los planes y proyectos están. Con otro esquema de coparticipación, esta ciudad es otra cosa. Vamos encaminados hacia ahí. Si todo eso se da, yo soy número puesto, pero necesitamos que se dé. No tenemos que pensar alegremente, como los demás, "en 2027 ya gané". Paren muchachos, falta un montón. El que labura tiene que quedar por encima del chanta que opina sin saber.