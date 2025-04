Maximiliano Pullaro mandó a todo su gabinete a apuntalar territorios en disputa con LLA

Asimismo, no solo la gestión se mostró enfocada en eso: en los últimos días comenzaron a circular videos en redes sociales del candidato junto a referentes del amplio espectro partidario de Unidos. La vicegobernadora Gisela Scaglia, la socialista Clara García y la senadora Carolina Losada, ejemplos de ello. “Confiamos en que en estos últimos días vamos a terminar arriba”, sostiene una fuente calificada del espacio.

Embed - Ciro Seisas on Instagram: "Los corruptos no van a escribir nuestras leyes. Queremos ser la primer provincia que incorpore FICHA LIMPIA en su constitución. No le hagamos el juego a esos que hacen hasta lo imposible para que en Argentina exista esta ley. UNIDOS ESTAMOS MEJOR. Porque Rosario y Santa Fe pueden más."