Chubut: Emanuel Coliñir apuesta a la unidad del PJ de Trelew para que el peronismo recupere el municipio

El peronismo de Trelew , el distrito que funciona como segundo centro político de Chubut , busca mostrarse espabilado de cara a las elecciones 2027 y teje una unidad que le permita volver al poder municipal tras la histórica derrota a manos de Gerardo Merino en 2023.

En aquellas elecciones municipales, el actual intendente radical, respaldado por el entonces candidato a gobernador Ignacio Torres , se impuso con el 31,99% de los votos y despojó al peronismo del poder local luego de 20 años. El referente de Juntos por el Cambio le sacó 10 mil votos de diferencia a Emanuel Coliñir , el postulante del Frente de Todos , que salió segundo.

Integrante en la Legislatura del bloque Arriba Chubut , hoy Coliñir habla de la “reconstrucción” del PJ local y asegura que el peronismo "va entendiendo" que "la división no sirve". La unidad, entonces, aparece casi como la única opción en el horizonte .

Para cerrar esas heridas, el dirigente de 38 años se para desde Mejor Trelew , un espacio en el que participan militantes del peronismo, independientes y también del radicalismo. Un armado diverso que responde a las lógicas locales y provinciales que articula desde su identidad justicialista.

Con JÓVENES Mano a mano con los jóvenes, escuchando sus realidades, sus proyectos y sus ganas de involucrarse. Rejuvenecer Trelew, revitalizarlo, y amigar la ciudad a las demandas de la juventud. #trelew #juventudes pic.twitter.com/E2egurLPBa

La elección de 2023 en Trelew sirve como ejemplo de las consecuencias de la dispersión del electorado propio que el peronismo no quiere repetir. El tercer puesto fue para el exvicgobernador César Mac Karthy y el cuarto quedó para Leila Lloyd , la candidata impulsada por el entonces intendente peronista Adrián Maderna , que jugó por fuera de la estructura oficial del Frente de Todos.

“No logramos ponernos de acuerdo y el resultado es conocido”, afirma Coliñir, que reconoce ante Letra P que, tras las últimas elecciones, una parte del peronismo de Trelew terminó cobijada por el gobernador. “Hoy son funcionarios y aparentemente tienen más referencia con el electorado del gobernador que con el peronismo”, sostiene.

2023. El todavía senador Torres celebraba con Merino el triunfo en Trelew.

Sin embargo, los tiempos cambian y en el peronismo de Trelew buscan reorganizarse ante lo que evalúan como una oportunidad única. “Si logramos construir un espacio con todos adentro, que se presente como un proyecto dinámico, resolutivo y de gestión, el peronismo tiene más posibilidades de ganar Trelew que de ganar la provincia”, asegura el legislador.

La reorganización del PJ

Además de diputado provincial y candidato, Coliñir fue delegado por Chubut del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador de Municipios de la Patagonia Sur del Ministerio del Interior. Hoy recorre el territorio y apunta fuerte contra la gestión municipal.

“Empeoró la situación del comerciante, el vecino y el industrial. Subieron de manera exagerada los impuestos inmobiliarios y los ingresos brutos. El intendente pidió la intervención judicial de la distribuidora de energía de la ciudad y ha llevado adelante un incremento tarifario de la boleta de luz de un 160%”, acusa.

Coliñir junto al hoy diputado peronista Juan Pablo Luque, durante la campaña electoral para las legislativas de 2025.

Considera que Merino lleva adelante una gestión "con mucha arrogancia" y "mucha confrontación". "Se ha peleado con empresarios históricos de la ciudad y tiene una conducta muy displicente con el vecino", repasa.

En esta línea, Coliñir cree que hoy los trelewenses "le picaron el boleto" al intendente, quien “no tiene muchas chances” de recuperar su imagen. “De hecho, es un gobierno que empezó en su tercer año de mandato. Recién ahora podemos empezar a percibir que está haciendo algunos anuncios sobre algunas soluciones que todavía no se concretan”, sostiene.

Ante este escenario, el dirigente está convencido de que hay que construir un proyecto "nuevo, dinámico, ejecutivo" y es de lo que habla con sus pares. "No estamos todos construyendo en el mismo ritmo ni tenemos resuelto cuáles son nuestros roles, pero sí sabemos que la oposición a Merino tiene una oportunidad", dice y se empeña en dejar claro que no habla sólo del peronismo.

La unidad amplia en Chubut

Coliñir trabaja con sectores que vienen del radicalismo y algunos que han votado al presidente Javier Milei, pero no menciona a ninguna de las figuras con las que viene conversando. "No creo que me corresponda a mí exponerlos, en algún momento se va a dar naturalmente”, detalla. Recalca que muchos nombres son conocidos y vienen de otras tradiciones políticas. "Ser gobierno se va a construir con amplitud mental y partidaria. Con el partido con un rol importantísimo, sí, pero con una convocatoria para todos los sectores que se sientan atacados”, remarca.

El diputado provincial subraya su condición de peronista para conformar un espacio donde conviven militantes y vecinos que no tienen ninguna historia político partidaria, en una construcción de corte local a la que la interna grande del peronismo a nivel nacional entre el cristinismo y Axel Kicillof le queda lejos y le resulta ajena.

Con esa hoja de ruta, Coliñir traza un camino que también podría interpelar también al peronismo a nivel provincial, luego de que Alfredo Béliz rompiera con la dirigencia del titular del partido, Gustavo Fita. “Si logramos superar algunas posturas egocéntricas, el resultado va a ser la unidad, que siempre se configura como un riesgo para nuestro adversario”, cierra.