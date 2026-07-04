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DERRUMBE DEL CERRO HERMITTE

Chubut: Torres cruzó al intendente de Comodoro por demorar el acceso a viviendas que construye la provincia

"Deje de jugar con la angustia de las familias y defina la lista de beneficiarios", instó el gobernador al jefe comunal peronista. Denunció una estafa.

Por Letra P | Periodismo Político
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Nacho Torres lanzó un duro cuestionamiento contra Macharashvili y aseguró que las familias damnificadas "fueron estafadas por el municipio".

"En menos de un mes estarán terminadas las primeras viviendas, gracias al esfuerzo de todos los contribuyentes de Chubut. Ahora el municipio tiene la responsabilidad de definir, de una vez por todas, quiénes serán los primeros beneficiarios", sostuvo Torres.

La convocatoria de Ignacio Torres

El mandatario provincial le formuló un reclamo público al jefe comunal, aunque aclaró a través de las redes sociales que el mensaje era el mismo que ya le había transmitido personalmente.

"Quiero compartir públicamente lo que hablé con las familias afectadas por el derrumbe del cerro Hermite, que además fueron estafadas por el municipio. Lo invito a que nos reunamos cuanto antes y le pido que deje de jugar con la angustia y el sufrimiento de tantas familias", expresó Torres.

Fuentes del gobierno provincial remarcaron que las primeras viviendas estarán finalizadas en menos de un mes y sostuvieron que, una vez concluidas las obras, la entrega dependerá de que el municipio complete la nómina de personas beneficiarias.

En ese sentido, insistieron en que las familias afectadas se encuentran en una situación crítica y no pueden seguir esperando una definición administrativa.

Cómo fue el derrumbe del cerro Hermitte en Chubut

El desplazamiento del cerro Hermitte en enero pasado obligó a la evacuación de urgencia de 90 familias, que debieron abandonar sus hogares de manera inmediata en Comodoro Rivadavia.

Como contó este medio en enero, la inestabilidad del terreno y las fracturas estructurales que colapsaron las viviendas no solo destruyeron paredes, sino que detonaron la infraestructura básica de la zona. Fugas de gas masivas por la rotura de cañerías, corte total de servicios y calles intransitables se sumaron a las 300 personas que debieron dejar sus casas.

La catástrofe geológica afectó a los barrios Sismográfica y Marquesado y puso bajo la lupa el planeamiento urbano de los gobiernos municipales en manos del peronismo en los últimos 20 años. En ese contexto, se producen las declaraciones de Torres de este sábado, instando al intendente Macharashvili a agilizar los trámites para el acceso a las viviendas de las familias damnificadas.

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